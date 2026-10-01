"Резонансний злочин сколихнув усю країну": у поліції розповіли, як збирали докази у справі про вбивство Фаріон

Українські правоохоронці зібрали значну кількість доказів, щоб довести провину 20-річного В'ячеслава Зінченка у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Юнак, якому в момент вчинення злочину було всього 18, ретельно готував план дій, намагався замітати сліди й залишив "зізнання" в повідомленнях-чернетках для батьків.

Про ці й інші докази детальніше розповів Андрій Нєбитов, заступник голови Національної поліції України – начальник кримінальної поліції. У блозі, опублікованому на сайті OBOZ.UA, він повідомив, що для встановлення всіх обставин убивства правоохоронці провели сотні слідчо-оперативних заходів, 92 експертизи й понад 1500 допитів людей, зокрема близького кола потерпілої та підозрюваного.

Що встановили слідчі

1. Зінченко був учасником російських екстремістських груп у Telegram і обговорював свої наміри у радикально налаштованих колах. Доведено, що через пошуковик Google він моніторив місце проживання Фаріон.

2. Він шукав, завантажував і вивчав матеріали, пов'язані з тероризмом, конспірацією, допитами, зброєю та способами приховування інформації. Серед них:

Російська кухня. Азбука "Домашнього тероризму";

Секретні інструкції ЦРУ та КГБ;

Камський В.А Захист особистої інформації в інтернеті, смартфоні й комп’ютері;

Право на терор;

Посібник революційного терору;

Мистецтво допиту. Як домогтися визнання провини;

Методичні рекомендації Головного управління МВС РФ у Москві з розкриття розкрадань (шахрайств і крадіжок), скоєних із використанням засобів телефонного зв'язку та мережі.

Також хлопець вивчав механізми дії детонатора й електронного таймера.

3. Перебуваючи у Львові, фігурант неодноразово прогулювався з орендованої квартири до місця скоєння злочину. Він змінював свої помешкання та згодом знищив сумку з речдоками.

4. Зінченко замовив пістолет із переробкою під стрільбу бойовими патронами, а на OLX придбав коліматор і саундмодератор. На різних форумах він шукав майстра з переробки зброї, запитував, скільки буде коштувати переробка пістолета, який він не зміг вдосконалити самотужки.

5. Замовив в онлайн-магазинах (в яких саме – встановлено) одяг, як на відомих фото: ті самі футболку, панаму й білі велоокуляри. Потім усе це хлопець спакував і надіслав поштою з Дніпра (де він проживав) до Львова на власне ім'я.

6. Свідок бачив Зінченка приблизно о 19:20 у день убивства, 19 липня 2024 року. Тоді на вулиці було спекотно, але юнак був в одязі з довгим рукавом і в широких штанях. У мовознавицю та колишню народну депутатку вистрілили о 19:22. Свідок чув постріл. Ще один свідок у той самий час бачив хлопця і втечу після пострілу. Те саме зафіксовано камерами відеоспостереження.

7. За результатами балістичного дослідження, постріл було здійснено з відстані близько двох метрів. Окрім молодого хлопця в той момент, за словами свідків, біля жертви нікого не було.

8. Засуджений використовував засоби конспірації, проте висновок експерта однозначний: чоловік на фото, які зробила сусідка Фаріон, і затриманий – одна й та сама особа.

9. Окреме значення для слідства мали нотатки та відкладені повідомлення в Telegram підозрюваного, які він планував надіслати батькам (далі мовою оригіналу):

"Пока все устраивают митинги, пишут "филологический фронт ах**л", "геть з політеху", а потом мирно расходятся, я, тихо улыбаясь, точил нож, после чего сделал то, чего хотели миллионы. Я санитар этого общества. Не может быть никакого раскаяния, даже если меня поймают и это даст возможность скосить срок. Я выбрал путь, значит буду идти до конца".

"Я от вас скрывал не потому что я кретин-отморозок, которого завербовали как лоха, а из-за того, что я их люблю, и волнуюсь о вашей безопасности, да и я в большей безопасности, если вы об этом не знаете. Я вас люблю, не отворачивайтесь от меня, я для вашего же блага скрывал".

10. Зінченка бачили на лавці та кріслі біля під'їзду Фаріон, коли він стежив за жінкою. Криміналісти дослідили кожен сантиметр лавки та крісла і виявили біологічні сліди (запахові сліди та ДНК хлопця).

В'ячеслав Зінченко отримав довічне

Нагадаємо, що 1 жовтня Шевченківський районний суд міста Львова призначив Зінченку довічне позбавлення волі за умисне вбивство, пов'язане з виконанням потерпілою громадського обов'язку та мотивоване національною нетерпимістю, а також за незаконне поводження з вогнепальною зброєю. Засуджений своєї вини не визнав.

Як писав OBOZ.UA:

– 19 липня 2024 року Ірину Фаріон застрелили біля під'їзду її будинку у Львові. Жінку госпіталізували, намагаючись врятувати, але вона померла в лікарні пізно ввечері того ж дня. 21 липня Національна поліція України опублікувала фото й відео молодого чоловіка, який підозрювався у причетності до злочину. 25 липня правоохоронці затримали В'ячеслава Зінченка, жителя Дніпропетровщини 2006 року народження.

– 22 квітня 2026-го під час судового засідання у Львові підсудний В'ячеслав Зінченко спробував повіситися на власній футболці. Хлопець стверджував, що не причетний до вбивства.