"Райффайзен" між Україною та Росією: питання до діяльності міжнародної банківської групи

На початку 2023 року РНБО України запровадила секторальні санкції щодо фінансового сектору Росії. Тимчасові обмеження стосувалися всіх міжнародних банків, які мали дочірні підрозділи в РФ. Зокрема, вони втратили доступ до пільгового кредитування за програмою "5-7-9%", яка є одним із джерел доходу банків. Згодом обмеження зняли з усіх, крім "Райффайзен Банку". Це пояснювали тим, що в інших іноземних банків не виявили зв'язків із компаніями, які перебували під санкціями. У випадку "Райффайзена" ситуація була іншою: його міжнародна група Raiffeisen Bank International володіла і досі володіє російською компанією "Райффайзен-Лізинг". Та сама фінансова група є материнською і для українського банку.

У жовтні 2024 року, після звернень з боку Австрії та на вимогу НБУ, український "Райффайзен" повернули до програми "5-7-9%". Це рішення викликало дискусії щодо критеріїв застосування обмежень до міжнародних банків, які продовжують працювати в Росії. Зокрема, російський підрозділ Raiffeisen Bank International, за даними журналістських розслідувань, проводив платежі, пов'язані з державним оборонним замовленням РФ. Водночас міжнародна група продовжувала отримувати прибутки від діяльності на російському ринку та сплачувати там податки. Український банк цієї групи, своєю чергою, продовжував обслуговувати клієнтів і кредитувати український бізнес та населення.

Літаки і вагони – на користь України

Незадовго до рішення РНБО щодо міжнародних банків із російськими дочірніми структурами санкції запровадили проти "Райффайзен-Лізинг", а також ще 184 компаній та осіб, пов'язаних із Росією. Це дозволило заарештувати, зокрема, два літаки Ан-148-100Е, які перебували на території України, та 1592 залізничні вагони, що належали російським компаніям і використовувалися для комерційних перевезень. Згодом вагони конфіскували та передали до рухомого складу "Укрзалізниці".

На той час їхню вартість оцінювали приблизно у 2,2 млрд грн. До повномасштабного вторгнення вагони належали підсанкційним резидентам РФ, зокрема "ВЕБ-Лизинг", державній корпорації розвитку "ВЕБ.РФ", АТ "Государственная транспортная лизинговая компания", АТ "Норд" – дочірній компанії "Сбербанк Лизинг" та іншим.

Після внесення до санкційного списку "Райффайзен-Лізинг" попередив своїх клієнтів: "Політичне рішення уряду України внести до санкційного списку близько 30 російських лізингових компаній, у тому числі "Райффайзен Лизинг Россия", означає, що лізингове майно клієнтів "Райффайзен Лизинг Россия" може бути конфісковане на території України".

Raiffeisen Bank Internationa... Розгорнути

Серед заарештованих в Україні вагонів майна "Райффайзен Лизинг" не було. Водночас у листопаді 2021 року повідомлялося, що компанія профінансувала постачання 1000 залізничних платформ для АТ "Об'єднана транспортно-логістична компанія – Євразійський Залізничний Альянс" (ОТЛК ЄРА) на суму понад 50 млн доларів США.

У "Райффайзен Лизинг" заявляли, що ці платформи використовуються виключно для транзитних комерційних перевезень між Китаєм та ЄС. Водночас у медіа вже неодноразово повідомлялося про випадки, коли діяльність групи в Росії викликала питання щодо дотримання санкційних обмежень. Тому питання, чи не використовуються ці платформи зараз для перевезення військової техніки до кордонів України, залишається відкритим.

Позиція регулятора та материнської групи

Повернення українського "Райффайзену" до програми "5-7-9%" підтримував НБУ. Тодішня перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова так прокоментувала запроваджені обмеження:

"Ми повністю підтримуємо і накладені на "Райффайзен Лизинг Россия" санкції, і позицію держави, яка намагається боротися за те, щоб міжнародні фінансові організації не підтримували війну. Тут ми точно на одній стороні. Однак, якщо подивитися на банк "Райффайзен Україна" і оцінити, наскільки він впливає на рішення, які ухвалюють структури в Росії, то зрозуміло, що він не впливає. Це банк з великою експертизою, який кредитував навіть після початку великої війни, не будучи державним".

Український підрозділ справді не ухвалює рішень щодо діяльності російського банку. Водночас обидві структури входять до однієї міжнародної фінансової групи. На політику материнської компанії посилався і український банк, коли обмежував обслуговування підприємств оборонного сектору в Україні.

Що показали розслідування

У дослідженнях американської Grizzly Research та українського проєкту "Схеми" (Радіо Свобода) наведено приклади операцій російського підрозділу Raiffeisen Bank International, які, за даними авторів розслідувань, були пов'язані з російським оборонним виробництвом. Зокрема, йдеться про платежі за контрактами на постачання товарів подвійного призначення, які підпадали під санкційні та експортні обмеження.

За даними Grizzly Research, через російський "Райффайзен" до РФ імпортували інтегральні схеми NXP від компанії Yapeng International Trade. Такі компоненти, як зазначають автори дослідження, використовуються у виробництві низки російських ракетних систем, зокрема "Іскандер" 9К720, Х-101, "Калібр" 3М-14 та реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С" 9К515.

Ще один приклад стосується Alfa Machinery Group – російського постачальника металообробного обладнання, який перебуває під санкціями. У дослідженні йдеться, що за участі російського підрозділу "Райффайзена" компанія імпортувала токарні верстати з програмним керуванням на десятки мільйонів доларів. Саме таке обладнання використовують на заводах із виробництва балістичних ракет.

Загалом автори дослідження виявили в митних записах із кодом російського "Райффайзена" за 2022–2025 роки контракти на 1,191 млрд доларів. За їхніми даними, ці операції стосувалися товарів, на які поширювалися санкційні або експортні обмеження ЄС, США та Великої Британії.

Проєкт "Схеми" зі свого боку встановив щонайменше 26 випадків проведення російським "Райффайзеном" платежів у межах державного оборонного замовлення РФ. Більшість із них стосувалася російської компанії "Квалітет", великого виробника мастильних матеріалів. Також у розслідуваннях згадується співпраця банку з компанією Aurus, яка виробляє броньовані автомобілі для російського керівництва та перебуває під санкціями.

Діяльність у Росії та український ринок

Окрему увагу привертає політика російського підрозділу банку щодо клієнтів, які беруть участь у так званій "СВО". За інформацією з російських матеріалів банку, для таких позичальників передбачені кредитні канікули на період служби, а в разі загибелі або отримання інвалідності – можливість списання боргів.

Також у матеріалах для російських клієнтів згадувалися так звані "ДНР" і "ЛНР" та Крим як території Росії. Такі формулювання суперечать позиції України щодо її територіальної цілісності та міжнародно визнаному статусу окупованих територій.

Діяльність Raiffeisen Bank I... Розгорнути

Коли діяльність RBI стала предметом критики з боку австрійських медіа, московський підрозділ банку пояснював свою позицію вимогами місцевого законодавства: "Банк діє на підставі чинного законодавства країни, в якій він перебуває".

Діяльність RBI стала предмет... Розгорнути

Відгуки українських клієнтів

Окрім питань щодо діяльності міжнародної групи в Росії, увагу привертають і відгуки клієнтів українського банку. На профільних платформах користувачі повідомляють про випадки блокування рахунків, списання коштів та труднощі у взаємодії зі службами підтримки.

Зокрема, один із клієнтів, який співпрацював із банком понад 20 років, розповідав, що його компанію попросили достроково погасити овердрафт і строковий кредит. За словами автора відгуку, пояснити причини такого рішення йому не вдалося. Згодом компанія перейшла до іншої фінансової установи.

Інший допис, опублікований 1 березня 2022 року, стосувався списання коштів із зарплатної картки клієнта в рахунок оплати двох місяців наперед.

Українці повідомляють про ви... Розгорнути

Наприкінці 2024 року користувачка повідомила про блокування картки та мобільного застосунку свого брата, який проходив військову службу в зоні бойових дій на Донеччині. За її словами, банк запропонував йому особисто звернутися до відділення для закриття рахунку, що через обставини служби було ускладнено.

У 2025 році інший клієнт скаржився, що, побачивши на рахунках значні кошти, банк намагається безкоштовно користуватися ними як тимчасово залученими. Серед відгуків кінця 2026 року також є скарги на повторне списання кредитних коштів та труднощі з врегулюванням питань щодо кредитних продуктів.

Відгуки про "Райффайзен Банк"

Ці відгуки відображають особистий досвід окремих користувачів і самі по собі не дають підстав оцінювати якість роботи всього банку. Водночас вони свідчать про наявність претензій, які потребують уваги з боку фінансової установи.

"Ми – разом з Україною"

Таке гасло можна побачити на вітринах українських відділень Raiffeisen. Водночас діяльність міжнародної групи на російському ринку продовжує викликати запитання щодо відповідності її бізнес-політики заявленій позиції.

Одним зі способів зменшити репутаційні ризики для групи могло б стати остаточне припинення діяльності в Росії. Частина міжнародних фінансових установ уже ухвалила рішення залишити російський ринок, попри можливі фінансові втрати.

В Україні "Райффайзен Банк" обслуговує близько 2,5 млн клієнтів. Водночас дедалі більше людей висловлюють незадоволення позицією материнської групи, а відтак і її української філії. Громадські активісти все частіше закликають банк вийти з Росії та припинити співпрацю з державою-агресором. Вони створили коаліцію "Вихід", яка має на меті чинити тиск на міжнародні компанії, щоб ті залишили російський ринок.

"Ми не можемо миритися з тим, що Raiffeisen Bank International через свій російський підрозділ і далі заробляє та наповнює бюджет Росії. А український банк тієї ж групи використовує гасло "Разом з Україною". Керівники та акціонери RBI не можуть не розуміти цинізму такої позиції", – зазначив ініціатор "Виходу", голова громадської організації "Вартість Свободи" Назар Галич.

Таким чином, перед Raiffeisen Bank International залишається питання визначення подальшої стратегії щодо російського ринку. Продовження діяльності в Росії та одночасна присутність в Україні створюють для міжнародної групи репутаційні виклики, які стають дедалі помітнішими на тлі війни.