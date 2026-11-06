Пробув під вартою найдовше: "Рокета" зі справи "Мідас" випустили під домашній арешт

Колишній радник ексміністра енергетики Ігор Миронюк, відомий у матеріалах справи "Мідас" під кодовим ім’ям "Рокет", вийшов зі слідчого ізолятора після майже року перебування під вартою. Таке рішення Вищий антикорупційний суд ухвалив через закінчення максимально допустимого строку тримання під вартою на етапі досудового розслідування.

Про це повідомляє ГО Transparency International Ukraine. Після зміни запобіжного заходу Миронюк зобов’язаний цілодобово перебувати за місцем проживання.

Також суд поклав на нього низку процесуальних обов’язків, серед яких – носіння електронного засобу контролю.

Серед усіх підозрюваних у справі "Мідас" саме Миронюк провів під вартою найдовший час – майже один рік.

13 жовтня 2026 року ВАКС продовжив тримання Миронюка під вартою, однак зменшив розмір застави з 85 млн до 25 млн грн.

Колишній радник міністра енергетики був учасником так званої схеми "шлагбаум". У її межах він нібито отримував гроші від іншого підозрюваного та передавав їх до бекофісу, розташованого у квартирі, пов’язаній із колишнім народним депутатом Андрієм Деркачем.

Справа "Мідас" стосується ймовірних корупційних зловживань в енергетичній сфері. Водночас зміна запобіжного заходу не означає закриття провадження або зняття підозри з Миронюка.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в Україні завершили досудове розслідування у справі "Мідас", у межах якої, за версією слідства, учасники корупційної організації отримали понад 111 млн доларів і майже 12 млн євро неправомірної вигоди в енергетичному секторі. Тепер сторона захисту ознайомиться з матеріалами провадження, після чого обвинувальний акт можуть передати до суду, який має встановити винуватість або невинуватість фігурантів.