Постернак заявив про "кризу доброчесності" українського антикорупційного середовища

Українське антикорупційне середовище перебуває у глибокій кризі доброчесності через практики податкової оптимізації, схеми з ФОПами та питання сплати військового збору.

Про це заявив політичний експерт Олег Постернак.

"Український офіційний і неофіційний антикор давно перебуває у глибокій "кризі доброчесності" – написав він.

За словами експерта, представники антикорупційного середовища, які регулярно вимагають прозорості від державних посадовців, самі використовують сумнівні механізми мінімізації податкових платежів.

"Чергове підтвердження вищості та окремішності анти-корупційної касти – це їх спосіб заробляти гроші і сплачувати податки", – зауважив експерт.

Постернак вважає, що така ситуація демонструє подвійні стандарти: активісти публічно викривають корупцію, проводять семінари та виступають в ефірах, але водночас, за його твердженням, недоплачують кошти державі.

Особливо цинічною експерт назвав ситуацію з військовим збором: "і найбільш цинічно, що ці ж "активісти", розповідаючи про підтримку армії не сплачують і військовий збір".

На думку Постернака, подібні практики суперечать принципам доброчесності, які антикорупційне середовище декларує у своїй публічній діяльності.

"Антикорупційна каста" оптимізує податки через ФОПів і не платить військовий збір", – переконаний Постернак.