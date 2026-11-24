"Поклади зброю": НАБУ та САП оприлюднили відео початку обшуку у Дуки

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оприлюднили відео початку обшуку в будинку генерал-майора СБУ Сергія Дуки, підозрюваного у справі "Карфаген-2". За даними правоохоронців, детективам перешкоджали у проведенні слідчих дій, а одному з працівників НАБУ погрожували відкриттям вогню.

Про це повідомило НАБУ у своєму Telegram-каналі. В антикорупційних органах навели п'ять фактів щодо проведення слідчих та процесуальних дій стосовно генерала СБУ, а також спростували його заяву про відсутність допитів.

Як відбувався обшук у генерала СБУ

За інформацією НАБУ та САП, 4 листопада детективи прибули до будинку Дуки для проведення обшуку. Правоохоронці неодноразово представилися та продемонстрували відповідну ухвалу суду.

Втім, генерал та співробітники СБУ, які перебували в будинку, відповідали детективам, але відмовлялися впускати їх на територію. В антикорупційних органах розцінили такі дії як перешкоджання їхній роботі.

Факт 1. Джерело: Telegram/НАБУ

Коли один із працівників НАБУ спробував перелізти через паркан, щоб відчинити хвіртку для детективів, на нього спрямували зброю. Згодом правоохоронці також помітили співробітника СБУ з пістолетом біля вікна другого поверху будинку.

На оприлюдненому відео зафіксовано словесну перепалку між учасниками слідчих дій. Зокрема, пролунала погроза відкрити вогонь, натомість детективи наголошували, що мають ухвалу суду на проведення обшуку.

За даними НАБУ, через 40 хвилин на місце прибув адвокат підозрюваного. Однак навіть після цього фігурант ще щонайменше годину не відчиняв двері.

Факт 2. Джерело: Telegram/НАБУ

У НАБУ та САП наголосили, що законодавство не передбачає особливого порядку проведення обшуків в осіб, які перебувають під охороною. Також детективи не зобов'язані чекати на прибуття співробітників внутрішньої безпеки для проведення перевірки.

Факт 3. Джерело: Telegram/НАБУ

Що у НАБУ розповіли про допит Дуки та загрозу теракту

Під час засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради генерал СБУ заявив, що його жодного разу не допитували. В антикорупційних органах спростували цю інформацію та оприлюднили відповідний протокол.

За даними слідства, допит Дуки відбувся після його затримання у присутності адвоката. Підозрюваний скористався правом відмовитися від надання показань, що він та його захисник засвідчили підписами у протоколі.

Протокол. Джерело: Telegram/НАБУ

Факт 4. Джерело: Telegram/НАБУ

Крім того, НАБУ оприлюднило лист Служби безпеки України, підписаний тимчасовим виконувачем обов'язків голови відомства Олександром Покладом. У документі йшлося про загрозу життю та здоров'ю генерала з боку російських спецслужб.

Адвокат Дуки використав цей документ для обґрунтування клопотання про проведення судового засідання в закритому режимі без трансляції.

Водночас в антикорупційному бюро звернули увагу, що через десять днів підозрюваний взяв участь у відкритому засіданні ТСК, яке транслювали у прямому ефірі.

Лист про загрозу теракту. Джерело: Telegram/НАБУ

Факт 5. Джерело: Telegram/НАБУ

Розгляд апеляції щодо запобіжного заходу Дуці заплановано на 26 листопада об 11:00. У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що наполягатимуть на проведенні відкритого судового засідання з трансляцією на YouTube-каналі Вищого антикорупційного суду.

Засідання апеляції ВАКС. Джерело: Telegram/НАБУ

Нагадаємо, генерал СБУ Сергій Дука після виходу із СІЗО заявив про нібито політичне втручання у розслідування щодо співробітників НАБУ та витік службових матеріалів. Своє затримання він назвав помстою з боку керівництва антикорупційних органів.

Як писав OBOZ.UA, Дука заявив про готовність пройти поліграф, аби підтвердити свою невинуватість, та запропонував зробити те саме директору НАБУ Семену Кривоносу й керівнику САП Олександру Клименку. Генерал стверджує, що кримінальне провадження проти нього сфабриковане та пов'язане з його професійною діяльністю,