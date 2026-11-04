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Перешкоджає обшуку: у НАБУ заявили, що чиновник СБУ погрожує застосуванням зброї
у НАБУ заявили, що чиновник...
Джерело: НАБУ
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Співробітники Національного антикорупційного бюро України прийшли з обшуком до співробітника СБУ й зіткнулися зі збройним протистоянням. Високопосадовець СБУ погрожував застосуванням зброї та перешкоджає проведенню обшуку.
Крім того, на місце проведення обшуку прибули спецпризначенці СБУ. Про це повідомили в пресслужбі НАБУ.
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