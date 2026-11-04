Парилка для VIP на березі Дніпра: хто стоїть за елітним OMO та чому з бізнесу вийшли колишні власники

Елітний банний комплекс OMO на Венеціанському острові в Києві опинився в центрі уваги через своїх колишніх співвласників, зміну структури бізнесу та незвичні фінансові показники. Про це пише KP.UA із посиланням, зокрема, на телеграм-канал "Викривач", який звернув увагу на преміальний заклад у рекреаційній зоні столиці.

Приватні парні, хамам, масажі, чайні церемонії та ресторан – так комплекс OMO Ikigai Wellness Club презентує свої послуги. За даними наведених виданням каталогів, тригодинна програма може коштувати 23 тисячі гривень. Заклад пропонує і приватний відпочинок "лише у своєму колі". Чи проводять тут закриті зустрічі впливові гості – невідомо; однак формат VIP-відпочинку та розташування на березі Дніпра привернули увагу журналістів.

За даними реєстру торговельної марки, бренд OMO зареєстрований на ТОВ "Ікігай Груп". Компанію створили в лютому 2024 року. У різний час серед її співзасновників називали Євгена Трусова, Віталія Духопелова та Олександра Слобоженка, про зв'язки яких раніше писали українські медіа.

Євген Трусов. Джерело: Telegram Викривач

Власники змінювалися двічі. У травні 2024 року зі складу засновників вийшов Слобоженко, після чого статутний капітал скоротився приблизно з 19 млн до 16,5 млн грн. У травні 2026-го, за даними KP.UA, з компанії вийшли також Трусов, Духопелов і Владислав Мирошниченко.

Станом на 2 листопада 2026 року, як зазначає KP.UA з посиланням на YouControl, у ТОВ "Ікігай Груп" залишилися два учасники: Олександр Горкушин із часткою 54,29% та Максим Якупов із 45,71%. Статутний капітал становив 14 млн грн.

Скриншот. Джерело: Telegram Викривач

Не менш цікава фінансова сторона бізнесу. За наведеними журналістами даними Opendatabot, за 2025 рік компанія мала близько 79,5 млн грн активів, але лише 189,8 тис. грн доходу та одного працівника. Це не доводить порушень: фактичним оператором комплексу може бути інша юридична особа. Водночас контраст між масштабом активів і задекларованою виручкою викликає інтерес до структури бізнесу.

Віталій Духопелов. Джерело: Telegram Викривач

Додаткову увагу привертає історія колишнього партнера – Олександра Слобоженка, якого медіа пов'язували зі справою про ймовірну несплату понад 213 млн грн податків. У матеріалі KP.UA наголошується: у публічних повідомленнях правоохоронців у цій справі імена Трусова та Духопелова не фігурують.

Тож за фасадом дорогого відпочинку на березі Дніпра – історія про зміну співвласників, багатомільйонні активи та бізнес, реальний механізм роботи якого ще потребує пояснень. Хто фактично отримує платежі від VIP-гостей OMO і на яких умовах комплекс працює в зоні Гідропарку – питання, на які журналісти KP.UA звернули увагу у своєму матеріалі.