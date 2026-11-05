Остап Стахів пішов у СЗЧ із навчального центру ВМС: спливли подробиці

Львівський активіст Остап Стахів після самовільного залишення навчального центру Військово-Морських сил ЗСУ записав відеозвернення, у якому розповів власну версію обставин мобілізації. Він заявив, що не визнає рішення військово-лікарської комісії, вважає себе викраденим і заперечує факт мобілізації.

Інформація про самовільне залишення навчального центру також з’явилася на сторінці у Facebook Жана Новосельцева, де опублікували відео зі Стахівим. Про це Суспільному повідомив рекрутер відділу рекрутингового штабу 38 окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Олександр Молодий.

У відео активіст заявив, що залишив навчальний центр і зараз рухається у напрямку Львова. Дорогою він спілкується з місцевими жителями та намагається отримувати інформацію про ситуацію навколо себе.

Стахів стверджує, що під час доставлення до ТЦК його нібито силоміць перевозили між кількома установами Львівської області. Зокрема, він назвав Сихівський, Жидачівський та Личаківський ТЦК, а також Сколе і Стрий.

Під час цих переміщень йому погрожували, а на його прохання викликати поліцію не реагували.

"При лікарях, я кажу, до лікарів набирайте поліцію, вони такі: "Та яка поліція, яка поліція?"", – розповів Стахів.

Він також заявив, що не отримував документів, які, на його думку, підтверджували б законність мобілізації.

"Я не бачу жодного документу, що я мобілізований. Ні одного направлення. Ні одного. Це все вважаю фальсифікацією, брехнею", – стверджує активіст.

Окремо Стахів заявив, що вважає дії щодо нього переслідуванням через журналістську та правозахисну діяльність. Він також припустив, що його мобілізація могла бути організована за чиїмось замовленням, однак доказів цього у відеозверненні не навів.

У своєму зверненні активіст заявив, що оскаржуватиме дії військових та рішення ВЛК у судовому порядку. Він також звернувся до уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, Державного бюро розслідувань, Офісу генерального прокурора та тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

"Я не вважаю себе мобілізованим. Я не був мобілізований. Я не визнаю їхній ВЛК. Я не визнаю їхні дії. Жодні. Це все беззаконня. І я доведу це в судовому порядку", – заявив Стахів.

Він також стверджує, що під час перебування у навчальному центрі його супроводжували під конвоєм, зокрема до вбиральні, а сам він перебував у неналежних умовах. Ці твердження активіста наразі не мають незалежного підтвердження.

31 жовтня 2026 року Остапа Стахіва доставили до одного з районних ТЦК та СП у Львові через порушення правил військового обліку. За інформацією обласного ТЦК, він перебував у розшуку з 6 березня 2026 року.

Того ж дня активіст пройшов військово-лікарську комісію. 2 листопада стало відомо, що ВЛК визнала його придатним до військової служби. Про це повідомила речниця оперативного командування "Захід" Катерина Литвинчук.

Вранці 5 листопада під час перевірки особового складу у навчальному центрі виявили відсутність Стахіва. За словами рекрутера 38 окремої бригади морської піхоти Олександра Молодого, пошуки не дали результатів, після чого був складений рапорт про самовільне залишення частини. Інформацію передали Військовій службі правопорядку.

У вересні 2024 року Остапу Стахіву повідомили про підозру за статтями про шахрайство (ч. 1 та ч. 2 ст. 190 КК України) і несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

У грудні 2024 року він вийшов із СІЗО під заставу в розмірі 908 тисяч гривень.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в Львові таки знайшли та затримали місцевого псевдоактивіста Остапа Стахіва. Оскільки він перебував у розшуку через порушення правил військового обліку, чоловіка доставили до ТЦК. Там Стахів має пройти військово-лікарську комісію.