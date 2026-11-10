Однакові підписи в різних посадовців: прикордонники виявили ознаки підробки свідоцтв у "багатодітного" батька

Чоловік намагався виїхати з України, пред’явивши документи на трьох дітей, однак під час перевірки прикордонники помітили невідповідності у двох свідоцтвах про народження. Зокрема, документи були видані різними установами, але підписи посадовців на них виявилися однаковими.

Про випадок повідомила Державна прикордонна служба України. Інцидент стався у пункті пропуску "Ужгород", де прикордонники Чопського загону перевіряли документи 41-річного громадянина України.

Чоловік пред’явив документи на трьох дітей. Джерело: Державна прикордонна служба України

Чоловік надав прикордонному наряду три свідоцтва про народження дітей як підставу для виїзду за межі України під час дії воєнного стану. Однак під час перевірки у військовослужбовців виникли сумніви щодо справжності двох документів.

Прикордонники звернули увагу на кілька невідповідностей. Зокрема, свідоцтва видали різні органи, але датовані вони одним числом. Крім того, попри різні прізвища посадових осіб, підписи на документах виявилися ідентичними.

Ознаки підробки

Під час подальшого вивчення документів з'ясувалося ще одне порушення. В одному зі свідоцтв керівником установи зазначили особу, яка насправді там не працює.

За цим фактом прикордонники направили повідомлення до Національної поліції про виявлення ознак кримінального правопорушення.

Йдеться про частину 4 статті 358 Кримінального кодексу України – підроблення документів, печаток, штампів та бланків, а також збут чи використання підроблених документів.

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