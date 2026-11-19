Намагались продати немовля в Китай: в Україні викрили схему торгівлі дітьми під виглядом сурогатного материнства. Фото

В Україні викрили схему торгівлі новонародженими дітьми, до якої були причетні громадянин Китаю та троє українок. Фігуранти використовували фіктивні шлюби й підроблені медичні документи, щоб оформлювати дітей, народжених за програмами сурогатного материнства, на іноземця та вивозити їх за кордон.

Про це повідомили Національна поліція та Офіс Генерального прокурора. За даними слідства, трьом жінкам оголосили підозри в торгівлі дітьми, вчиненій групою осіб за попередньою змовою, а також у використанні завідомо підроблених документів.

Як працювала схема

Громадянин Китаю разом із трьома українками організував схему незаконного викрадення новонароджених дітей. Для цього учасники оборудки використовували фіктивні шлюби, медичні документи з неправдивими відомостями про безпліддя та програми сурогатного материнства.

Одна зі спільниць за вказівкою організаторки підшукувала жінок, які погоджувалися за грошову винагороду укласти фіктивний шлюб з іноземцем. Після реєстрації шлюбу фігуранти забезпечували оформлення медичних документів із неправдивими відомостями про безпліддя. Це створювало формальні підстави для участі жінок у програмах допоміжних репродуктивних технологій.

Організатори приховували від сурогатних матерів справжні наміри щодо подальшої передачі дітей за гроші. За народження дитини обіцяли 6 тисяч доларів

Так, у 2021 році одна з підозрюваних запропонувала громадянину Китаю за 6 тисяч доларів організувати народження дитини в Україні за програмою сурогатного материнства, а потім вивезти її за кордон.

Для реалізації задуму жінка залучила посередницю, яка знайшла 20-річну українку. За 1500 доларів дівчина погодилася укласти фіктивний шлюб із китайцем, не маючи наміру створювати з ним сім'ю.

У жовтні 2021 року вони зареєстрували шлюб у Запоріжжі, після чого звернулися до столичної клініки репродуктивної медицини. Там українка надала підроблену медичну довідку про безпліддя, необхідну для участі в програмі сурогатного материнства.

У травні 2023 року сурогатна мати народила хлопчика, якого офіційно зареєстрували сином фіктивного подружжя. Після оформлення необхідних документів іноземець вивіз дитину до Польщі – громадянин Китаю виїхав з України разом із півторамісячною дитиною 17 червня 2023 року.

За аналогічних обставин народилася ще одна дитина

За даними правоохоронців, у жовтні 2024 року за аналогічних обставин народилася ще одна дитина. Її також зареєстрували на громадянина КНР та його фіктивну дружину.

Наприкінці того ж місяця чоловік разом із жінкою та немовлям виїхав за межі України. Згодом українка повернулася, але сама.

Загалом, за інформацією Нацполіції, у межах цієї схеми двох дітей, народжених в Україні, вивезли за кордон.

Поліцейські викрили схему то... Джерело: Нацполіція Розгорнути

Трьом жінкам повідомлено про підозру. Джерело: Нацполіція

Яке покарання загрожує підозрюваним

Трьом жінкам – організаторці та двом її спільницям – повідомили про підозру за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми). Офіс Генпрокурора також повідомляє про інкримінування ч. 4 ст. 358 КК України – використання завідомо підробленого документа.

За торгівлю людьми щодо малолітньої дитини, вчинену групою осіб за попередньою змовою, підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Як повідомляв OBOZ.UA, в Одесі викрили групу, яка незаконно вивозила за кордон українських дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Їх вивозили для подальшого усиновлення іноземцями.