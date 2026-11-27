Намагалася підірвати адмінбудівлю у Житомирі: в Україні кинули за ґрати проросійську терористку

Наркозалежна мешканка Ізмаїлу на Одещині відсидить у в'язниці 15 років за підготовку теракту на військовому об'єкті в Житомирі. Жінка намагалася підірвати адмінбудівлю одного з підрозділів ЗС України, але її спіймали правоохоронці.

Затримання відбулося у квітні цього року. У листопаді Корольовський районний суд міста Житомир визнав агентку винною за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Про це повідомила пресслужба СБУ, контррозвідники та слідчі якої зібрали доказову базу у справі.

Затримання зрадниці. Джерело: пресслужба СБУ

Що скоїла зловмисниця

24-річна жителька Одеської області потрапила в поле зору російських спецслужбістів, коли шукала в Telegram-каналах гроші на "дозу". Наркозалежну завербували, після чого вона перебувала на агентурному зв'язку одночасно з двома кураторами.

Її "відрядили" до Житомира. Там зрадниця орендувала квартиру й за інструкцією із РФ придбала компоненти для СВП.

Саморобний вибуховий пристрій злочинниця підсилила металевими гайками та болтами. Механізм мав би запуститися через під'єднаний мобільний телефон.

"Паралельно фігурантка проводила розвідку поблизу декількох потенційних цілей, а фото та відео – надсилала російським спецслужбістам для планування теракту", – уточнили в обласному управлінні СБУ.

Листування зловмисниці. Джерело: пресслужба Нацполу

Матеріали, які жінка використала для СВП. Джерело: пресслужба СБУ

Речові докази, знайдені під час обшуків. Джерело: пресслужба СБУ

Бомбу вона мала доставити на місце під виглядом поштової кур'єрки. Для цього СВП замаскували, наче це звичайна посилка. Після доставки жінка мала подати сигнал російським кураторам на дистанційний підрив.

"Співробітники Служби безпеки України та карного розшуку Національної поліції спрацювали на випередження і затримали агентку, коли вона підготувала саморобний вибуховий пристрій і придбала уніформу одного з поштових операторів", – розповіли правоохоронці.

Під час обшуку в орендованій оселі зрадниці вилучено хімічні складники та компоненти для виготовлення СВП, поштову уніформу та смартфон із доказами роботи на державу-агресора.

За ч. 2 ст. 111 ККУ державну зрадницю засудили до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Розслідування проводили спів... Джерело: пресслужба Служби безпеки України Розгорнути

Як писав OBOZ.UA, раніше в Херсоні СБУ спіймала місцеву жительку, яка допомагала російським військам готувати нові удари по місту. Вона стежила за позиціями Сил оборони з подвір'я власного будинку та передавала розвіддані ворогу.