Наказав розстріляти "Смерчами" житлові квартали Покровська: генералу РФ повідомили про підозру. Фото

В Україні заочно оголосили підозру російському генерал-полковнику Сергію Кузовльову, який спланував, визначив цілі та віддав наказ обстріляти житлові квартали Покровська Донецької області в лютому 2023 року. Жертвами цієї атаки стали троє цивільних, ще 11 отримали поранення.

Про це повідомили пресслужби Офісу генерального прокурора та Служби безпеки України. Росіянина звинуватили в порушенні законів і звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).

Російський високопоставлений... Джерело: пресслужба СБУ Розгорнути

Що відомо про злочин Сергія Кузовльова

У момент вчинення воєнного злочину він обіймав посаду командувача Південного військового округу ЗС РФ – командувача угруповання військ (сил) "Південь".

"За даними слідства, посадовець причетний до організації масованих обстрілів цивільної інфраструктури Донеччини з важкого озброєння, що призвело до загибелі місцевих жителів", – зазначили у СБУ.

У лютому 2023-го Кузовльов залучив підпорядковану йому 439-у реактивну артилерійську бригаду ЗС РФ до атаки на Покровськ із реактивних систем залпового вогню "Смерч" і "Торнадо-С", розміщених у тимчасово окупованій Макіївці.

В ОГПУ підкреслили, що генерал-полковник усвідомлював, що визначені для ураження об'єкти є цивільними та не використовуються у військових цілях. По них було запущено осколково-фугасні некеровані реактивні снаряди.

Під ударами опинилися житлові квартали Сонячного та Шахтарського мікрорайонів. Загинули подружжя пенсіонерів і 71-річний чоловік. Ще 11 мешканців Покровська віком від 30 до 71 року дістали поранення. Вибухи пошкодили шість багатоквартирних будинків і навчальний заклад.

"Оскільки зловмисник перебуває на території РФ, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності", – додали у Службі безпеки.

Наслідки атаки по місту Покр... Джерело: пресслужба ОГПУ Розгорнути

Снаряди, які окупанти запустили по місту. Джерело: пресслужба ОГПУ

Загинули троє цивільних. Джерело: пресслужба ОГПУ

Постраждали житлові квартали... Джерело: пресслужба ОГПУ Розгорнути

Наслідки обстрілу. Джерело: пресслужба ОГПУ

Правоохоронці нагадали, що в березні цього року підозру за цим епізодом було оголошено командиру 439-ї реактивної артилерійської бригади держави-агресора.

Що стосується Кузовльова, то для нього це не перша підозра. Раніше йому інкримінували віддання наказу про ракетний удар по Краматорську, зокрема по кафе RiaPizza в червні 2023 року, де загинули 13 осіб, ще 56 отримали поранення (серед них восьмимісячна дитина, іноземні громадяни, журналісти та волонтери).

Сергій Кузовльов раніше вже... Джерело: пресслужба ОГПУ Розгорнути

Як писав OBOZ.UA, раніше Служба безпеки та Херсонська облпрокуратура заочно повідомили про підозру генералу армії РФ Олександру Дворнікову, колишньому командувачу Південного військового округу країни-агресора. За даними слідства, він керував наступом російських військ на півдні України на початку повномасштабного вторгнення та операцією із захоплення Херсонщини.