"НАБУ – це не Кривонос, а САП – не Клименко": Чаленко пояснив, чому вони не повинні ховатися за незалежністю інституцій

Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семен Кривонос заявив, що очолюване ним відомство зараз у найнебезпечнішій ситуації за всю історію, але насправді це не так.

Таку думку висловив політичний експерт Ігор Чаленко, пише видання УНІАН. Він зазначив, що "не потрібно плутати праведне з грішним", адже небезпеку для роботи НАБУ і САП може становити саме ймовірна корупція керівництва та його оточення, а не питання від експертів, політиків і суспільства щодо цієї корупції.

Експерт зазначив, що коли у минулому році з’явилась законодавча ініціатива щодо підпорядкування НАБУ та САП, то тоді цілком можна було заявляти про інституційну небезпеку, але зараз ситуація взагалі інша.

"Ніхто питання про незалежність антикорорганів навіть і не піднімає. Питання до конкретних керівників, до конкретних осіб. Це не про інститути, а про персони і про їх пряму відповідальність.", – пояснив Чаленко.

Він зазначив, що зараз не 17 ст. і заявам у стилі Людовіка XIV про те, що "Франція – це я" ніхто не вірить.

"Бо, якщо "НАБУ – це Кривонос", а "САП – це "Клименко з дружиною", то в антикорупційному королівстві справи дійсно погані. Якщо під керівництвом почав палати стілець, то не потрібно заламувати руки і кричати про небезпеку. У цивілізованих країнах такий стілець полишають", – підкреслив Чаленко.

Експерт висловив надію, що у цих відомствах знайдуться співробітники "без шлейфу "напівзакритих" кримінальних справ та без сумнівних схем з проплаченими вироками суду".

"Спостерігати, як разом із доброчесністю керівників згорає авторитет відомств, неправильно. Адже українському суспільству, життєво необхідно, щоб боротьба з корупцією тривала і тривала успішно", – висловив переконання Чаленко.