НАБУ могло розкрити агентурну мережу СБУ? Буряченко звернув увагу на важливі деталі у заявах генерала Дуки на ТСК

Після свідчень генерала СБУ Сергія Дуки на парламентській ТСК виникає питання: чи не обернулася гучна операція "Карфаген" зривом багаторічної агентурної роботи української спецслужби.

Про це у своєму Facebook написав політичний експерт Олексій Буряченко.

Він навів слова Дуки про те, що Андрій Осіпов, якого НАБУ називає організатором злочинного угруповання, був залучений до оперативної роботи СБУ, а контакт із ним ще у 2020 році передав особисто Василь Малюк.

"Якщо це правда, то чи розуміли детективи НАБУ, що, публічно розкриваючи такі контакти, вони могли поставити під загрозу цілу мережу агентурних джерел, багаторічні розробки та операції СБУ, зокрема на території Росії?" – запитав Буряченко.

До того ж, він поцікавився і долею документів з описами оперативно-технічних заходів СБУ, які, за словами Дуки, були вилучені детективами НАБУ.

"Хто отримав доступ до цієї інформації та чи не потрапила вона до тих, проти кого працювала спецслужба?" – поцікавився експерт.

Він наголосив, що якщо через "Карфаген" було розкрито агентуру та зірвано операції СБУ, "це вже питання не боротьби з корупцією, а можливої шкоди національній безпеці". Буряченко підкреслив, що "за такі наслідки хтось має відповідати".