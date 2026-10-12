На Одещині жінка заморила голодом одномісячного сина: підозру отримала керівниця Служби у справах дітей. Фото

Лише після смерті немовляти...

На Одещині повідомили про підозру керівниці Служби у справах дітей одного з районів області після смерті одномісячного хлопчика. За даними слідства, посадовиця знала про неналежні умови проживання дітей у родині, але вчасно не вжила заходів для їхнього захисту.

Немовля не отримувало належного харчування та догляду й не перебувало під медичним наглядом. Після смерті хлопчика трьох його старших братів вилучили з родини та влаштували до патронатної сім’ї, повідомила Одеська обласна прокуратура.

Посадовиця знала про проблеми в родині

За даними слідства, ще в червні 2025 року перевірка виявила неналежний догляд за трьома синами 23-річної жінки віком 4, 3 та 1,5 року. Згодом мати перестала допускати соціальних працівників до помешкання.

Комісія з питань захисту прав дитини зобов’язала тимчасово влаштувати хлопчиків до патронатної сім’ї. Однак, за версією слідства, керівниця Служби у справах дітей своєчасно не виконала це рішення.

У березні 2026 року жінка народила четвертого сина. Водночас родині не забезпечили належного соціального супроводу, а безпеку немовляти не оцінили.

Смерть одномісячного хлопчик... Джерело: t.me/pgo_gov_ua Розгорнути

Смерть одномісячного хлопчик... Джерело: t.me/pgo_gov_ua Розгорнути

Одномісячний хлопчик помер через недостатнє харчування

За даними слідства, дитина не отримувала належного харчування та догляду й не перебувала під медичним наглядом. У віці одного місяця хлопчика госпіталізували, однак врятувати його не вдалося.

Причиною смерті стали тяжка білково-енергетична недостатність, затримка розвитку та недостатність харчування. Захворювань чи вроджених вад, які могли призвести до смерті, не виявили.

За висновками слідства, належне харчування та догляд могли врятувати дитині життя.

Смерть одномісячного хлопчик... Джерело: t.me/pgo_gov_ua Розгорнути

Трьох братів вилучили з родини

Лише після смерті немовляти його трьох старших братів вилучили з родини. Нині діти перебувають у патронатній сім’ї.

Керівниці Служби у справах дітей інкримінують службову недбалість, що спричинила загибель людини, за ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України.

Прокуратура клопоче про тримання підозрюваної під вартою та її відсторонення від посади.

Окремо суд розглядає справу щодо матері дітей, яку обвинувачують у злісному невиконанні обов’язків з догляду за дитиною. Вона перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Підозру отримала керівниця С... Джерело: t.me/pgo_gov_ua Розгорнути

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