На Харківщині затримали підозрюваного у вбивстві військовослужбовця ТЦК у червні: подробиці справи. Фото

У Харкові правоохоронці затримали 50-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві військовослужбовця ТЦК та СП у червні. За даними слідства, під час нападу в Салтівському районі він завдав ножових поранень двом військовим: один із них помер, а інший отримав тілесні ушкодження.

Про це повідомила у Telegram Національна поліція України. Правоохоронці встановили особу ймовірного нападника після масштабної роботи з відеозаписами та перевірки тисяч людей.

Як шукали підозрюваного

Після вбивства поліцейські переглянули сотні годин відео з камер спостереження та відпрацювали близько 5000 осіб, які могли бути свідками злочину або причетними до нього.

За даними правоохоронців, після нападу чоловік змінив місце проживання та вимкнув мобільний телефон. Зрештою під час санкціонованого обшуку поліцейські затримали 50-річного підозрюваного. Він зізнався, що завдав ножових поранень військовослужбовцям ТЦК та СП.

У Харкові затримали 50-річно... Джерело: Telegram/Національна поліція України Розгорнути

У чому підозрюють чоловіка

Слідчі повідомили затриманому про підозру за п. 8 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство, а також за ч. 2 ст 350 КК України – погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок.

Чоловіка затримали в порядку статей 208 та 615 Кримінального процесуального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У Харкові затримали 50-річно... Джерело: Telegram/Національна поліція України Розгорнути

Інші напади на військовослужбовців ТЦК в Україні

Нагадаємо, у Вінниці чоловік напав із ножем на військовослужбовця ТЦК та СП під час доставлення до територіального центру комплектування для уточнення військово-облікових даних. За інформацією Вінницького обласного ТЦК та СП, він поводився агресивно та поранив одного з військових.

Постраждалому надали медичну допомогу, його стан оцінювали як задовільний. За фактом нападу відкрили кримінальне провадження, а зловмисника затримали.

Як писав OBOZ.UA, у серпні в Львові чоловік смертельно поранив ножем військовослужбовця ТЦК та СП під час проведення заходів з оповіщення населення. Попри надану медичну допомогу, військовий помер у лікарні.