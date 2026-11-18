Люди потрапляли у трудове рабство: у Чернівцях викрили реабілітаційний центр, де наживались на пацієнтах. Фото

У Чернівцях працював центр допомоги для залежних, де підопічних використовували як робочу силу. Окрім того, проти них застосовували фізичну силу та психологічний тиск, обмежували спілкування із зовнішнім світом і карали за непослух.

Так званий рехаб орієнтовно в червні 2024 року організував 52-річний чоловік разом із чотирма знайомими. У листопаді 2026-го правоохоронці накрили "бізнес", затримавши головних фігурантів і звільнивши 29 людей. Про це повідомили в Національній поліції та Офісі генерального прокурора.

Що відбувалося в реабілітаційному центрі на Буковині

Зловмисники, не маючи належної освіти та кваліфікації, підшукували залежних по всій країні. Спільники забезпечували охорону приміщень, силову підтримку діяльності групи, займалися постачанням необхідних речей.

Кадри зі спецоперації. Джерело: пресслужба Нацполу

Щоб унеможливити викриття своєї діяльності, злочинці організували власний трансфер до центру, встановили камери відеоспостереження за територією, колючий дріт по периметру та ґрати на вікнах. Перед поміщенням на "лікування" у родичів брали формальні згоди.

Ґрати на вікні. Джерело: пресслужба ОГПУ

За кожного з пацієнтів вони брали від 30 до 60 тисяч гривень щомісяця, обіцяючи позбавити алкогольної чи наркотичної залежності. Окрім цього, із родичів витягували додаткові кошти нібито на придбання ліків.

Один із підозрюваних. Джерело: пресслужба Нацполу

Фігурант розслідування. Джерело: пресслужба Нацполу

У рехабі підопічних ізольовували від зовнішнього світу: забирали мобільні телефони й забороняли спілкуватися з рідними.

Замість отримання необхідної медичної допомоги, люди потрапляли у трудове рабство. Їх змушували працювати на території реабілітаційного центру (прибирати приміщення, санітарні зони, готувати їжу тощо), обмежували у пересуванні, годували протермінованими продуктами та фізично карали в разі порушення дисципліни.

Після завершення першого місяця так званого лікування ділки переконували родичів у необхідності продовжити "реабілітацію".

Відбулося близько 20 обшуків. Джерело: пресслужба Нацполу

Хто організував рехаб

Його функціонування забезпечувала група місцевих мешканців, уродженців Донеччини, Тернопільщини і Хмельниччини.

Під час спецоперації поліцейські провели близько 20 санкціонованих обшуків. Вони виявили 24 чоловіків і 5 жінок, незаконно позбавлених волі. Один із пацієнтів утримувався з 2018 року.

Правоохоронці розповіли про... Джерело: пресслужба Нацполу Розгорнути

Вдалося звільнити 29 осіб. Джерело: пресслужба ОГПУ

Крім того, було вилучено ножі, бити, два травматичні пістолети та лікарські засоби, термін придатності яких закінчився понад три роки тому. У центрі допомоги для залежних також знайшли чорнові записи, документацію та інші докази протиправних дій.

Протерміновані ліки. Джерело: пресслужба ОГПУ

Термін придатності ліків. Джерело: пресслужба ОГПУ

Станом на 18 листопада, п'ятьох змовників затримано в процесуальному порядку; усім оголошені підозри. Їм інкримінують ч. 2 ст. 149 ККУ (торгівля людьми). За це загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

Усім п'ятьом фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Речдоки. Джерело: пресслужба ОГПУ

Біта, якою, імовірно, били пацієнтів. Джерело: пресслужба ОГПУ

Наглядачі застосовували фізичну силу. Джерело: пресслужба Нацполу

Людей карали за порушення правил. Джерело: пресслужба Нацполу

Людей карали за порушення правил. Джерело: пресслужба ОГПУ

Вилучене майно. Джерело: пресслужба Нацполу

Обшуки в закладі, де мали б... Джерело: пресслужба ОГПУ Розгорнути

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