Кривонос підставляє НАБУ і ховається від незручних запитань парламенту, – Гончаренко

Голова парламентської ТСК в ефірі "Бутусов Плюс" заявив, що підтримка незалежності НАБУ не дає його керівництву індульгенції.

"Якщо мова йде про директора Національного антикорупційного бюро, що він був засуджений судом за підкуп виборців, і для того, щоб уникнути цього,— фальшиво всиновив дитину. Слухайте, це дуже серйозно. Тут величезна моральна складова. Це те, що називають "скелет в шафі".

Ти не маєш робититак. Фактично сьогодні атаку на НАБУ здійснює сам Семен Кривонос, як на інституцію",— вважає Гончаренко.

Голова ТСК наполягає на особистих поясненнях директора НАБУ перед парламентською комісією."Кривонос уникає прийти на ТСК. До парламенту, який створив НАБУ. До парламенту, який представляє народ України, на який НАБУ працює. Чому ти уникаєш? Прийди, дай відповіді. Якщо в тебе є відповіді на всі ці питання, дай їх. Якщо їх в тебе немає, ну це інша вже історія",— наголошує Гончаренко.