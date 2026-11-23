Кравченко звинуватив Клименка в намаганні приховати корупцію своєї дружини за допомогою ДБР

Колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко звинуватив керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України (САП) Олександра Клименка у спробі використати Державне бюро розслідувань (ДБР) для захисту своєї дружини від корупційних звинувачень. Він також анонсував оприлюднення нових доказів.

Про це ексгенпрокурор-втікач заявив у своєму Telegram-каналі. Він висунув низку звинувачень щодо дій оточення очільника САП.

Справа про провокацію підкупу

Кравченко стверджує, що дружина Олександра Клименка та її близька подруга намагаються уникнути відповідальності за ймовірні корупційні злочини за допомогою заяви про нібито провокацію хабаря.

За його словами, після оприлюднення аудіо- та відеозаписів про можливі корупційні схеми в оточенні Клименка ДБР відкрило провадження за статтею 370 КК України – "Провокація підкупу".

Ексгенпрокурор-втікач наголосив на тому, що дружина Клименка та її подруга (очільниця адвокатського бюро Наталія Редіч) заявили про "провокацію" лише після розголосу. До цього вони нібито системно брали гроші за "вирішення питань" клієнтів і не зверталися до правоохоронців з жодними заявами.

Кравченко анонсував нові докази

Кравченко пообіцяв оприлюднити додаткові записи, які, на його думку, доведуть, що отримання хабарів фігурантками відбувалося ще до початку процесуальної фіксації.

Колишній генпрокурор також нагадав, що саме ДБР раніше закрило кримінальне провадження щодо директора НАБУ Семена Кривоноса наступного дня після повідомлення йому про підозру. Кравченко поставив під сумнів законність такого рішення.

Як повідомляв OBOZ.UA, народний депутат Сергій Власенк прокоментував оприлюднені матеріали ексгенпрокурора Кравченка щодо дружини керівника САП Олександра Клименка та її подруги, адвокатки Наталії Редіч. Нардеп наголосив, що ці записи потребують повноцінного розслідування.