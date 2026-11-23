Коригував обстріли Краматорська: СБУ затримала агента РФ, який видавав себе за волонтера. Фото

Служба безпеки України поклала край діяльності агента РФ, що коригував ворожі удари по Краматорську на Донеччині. Дорозвідку російських атак він проводив, вдаючи з себе "волонтера", що розбирає завали.

Також зрадник, що був військовослужбовцем ЗСУ і втік зі служби, вишукував місця зосередження особового складу і техніки Сил оборони. Подробиці повідомили у СБУ.

Затримали коригувальника російських обстрілів Краматорська

СБУ затримала агента РФ, який видавав себе за волонтера, щоб коригувати обстріли Краматорська

"Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині ще одного російського інформатора. Ним виявився контрактник із Краматорська, який самовільно залишив військову частину і на замовлення РФ коригував обстріли прифронтового міста. За наявною інформацією, для наведення ударів по райцентру фігурант прибував на місця ворожих "прильотів" і робив вигляд, що розбирає завали пошкоджених будівель. Насправді під виглядом волонтера дезертир фіксував на камеру наслідки російських атак і "звітував" про це спецслужбістам країни-агресора", – йдеться у повідомленні.

Затримано ворожого коригувальника

У Службі підкреслили: конспірація зраднику не допомогла: його було завчасно викрито, злочини коригуваьника задокументували і затримали його за місцем проживання.

Як з’ясувало розслідування, у поле зору російських спецслужб чоловік потрапив, коли публікував на власній сторінці у ТікТоку відео з пошкодженнями українських об’єктів.

"За матеріалами справи, крім коригування повторних ударів, інформатор додатково обходив вулиці міста, щоб виявити і "злити" ворогу пункти зосередження особового складу і техніки Сил оборони. Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами збору розвідданих та контактів із ворогом", ––йдеться у повідомленні.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану);

(несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану); ч. 4 ст. 408 (дезертирство, вчинене в умовах воєнного стану).

Нині зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років ув’язнення.

"Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та можливої додаткової кваліфікації його дій за статтею державна зрада. Комплексні заходи проводили співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури", – наголосили у СБУ.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше СБУ і Нацполіція викрили агентів РФ, які займалися підпалами. Зловмисники діяли у різних регіонах нашої держави.

Також СБУ затримала агентку ФСБ, яка коригувала удари по Херсону з власного подвір’я.