Контролював наркозбут та усував конкурентів: на Черкащині судитимуть "смотрящого" за містом Чигирин. Фото

На Черкащині судитимуть так званого "смотрящого" за містом Чигирин та його спільників, яких підозрюють у контролі за збутом наркотиків і психотропних речовин. За даними правоохоронців, кримінальний авторитет також перешкоджав діяльності конкурентів, використовуючи свої зв'язки у кримінальному середовищі.

Про це у Telegram повідомила Національна поліція України. Оперативники управління стратегічних розслідувань у Черкаській області спільно зі слідчими обласної поліції встановили обставини діяльності злочинного угруповання та роль його учасників.

Контролював збут наркотиків

За даними слідства, "смотрящий" залучив до наркобізнесу кількох наближених осіб, які займалися фасуванням та збутом наркотичних засобів і психотропних речовин. Одна з фігуранток, як встановили правоохоронці, вирощувала канабіс на заздалегідь підготовленій земельній ділянці.

Контролював наркозбут та усував конкурентів. Джерело: Національна поліція України

Сам кримінальний авторитет закуповував заборонені речовини, контролював їх реалізацію та рух отриманих коштів. Завдяки зв'язкам серед оптових постачальників він допомагав учасникам групи отримувати партії наркотиків, а в окремих випадках сам постачав їм амфетамін та канабіс.

Контролював наркозбут та усував конкурентів. Джерело: Національна поліція України

Крім того, правоохоронці задокументували, як "смотрящий" поширював свій злочинний вплив на інших людей у Чигирині. Фактично він встановив у місті власні правила: безперешкодно продавати наркотики могли лише ті, чию діяльність він особисто погоджував.

Контролював наркозбут та усу... Джерело: Контролював наркозбут та усував конкурентів Розгорнути

Водночас діяльності конкурентів "смотрящий" перешкоджав, використовуючи зв'язки у кримінальному середовищі. Частину коштів, отриманих від протиправної діяльності, він передавав представникам кримінального середовища до так званого "общака", підтримуючи таким чином свій статус.

Контролював наркозбут та усу... Джерело: Контролював наркозбут та усував конкурентів Розгорнути

У серпні учасникам наркоугруповання повідомили про підозру. Наразі обвинувальний акт щодо них скеровано до суду.

Контролював наркозбут та усу... Джерело: Контролював наркозбут та усував конкурентів Розгорнути

Контролював наркозбут та усував конкурентів. Джерело: Національна поліція України

Нагадаємо, у Хмельницькому СІЗО правоохоронці ліквідували злочинну вертикаль під контролем "ворів у законі", до якої були залучені особи зі статусом "смотрящих". Під час розслідування правоохоронці задокументували факти вимагання та постачання і збуту наркотиків та психотропів, а частина отриманих від злочинної діяльності коштів надходила до так званого "общака".

Як писав OBOZ.UA, Нацполіція завершила масштабну спецоперацію з ліквідації наркоінфраструктури в Україні, яка охопила Київ та ще 23 регіони. Правоохоронці провели понад 1200 обшуків, ліквідували 42 нарколабораторії та припинили роботу 56 онлайн-магазинів, а про підозру повідомили 367 фігурантам.