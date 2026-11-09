Хто лобіює китайську техніку для Сил оборони України – медіа

Понад 900 державних тендерів, лише 151 перемога та 613 дискваліфікацій – такими є показники участі ТОВ з іноземними інвестиціями "ЮРОМАШ" у публічних закупівлях. Про це заявляє заступник начальника управління озброєння – начальник відділу організації забезпечення та відновлення автомобільної техніки адміністрації ДССТ Сергій Літвінчук, пише видання УНІАН.

Особливе занепокоєння, на його думку, викликає діяльність компанії в оборонному секторі: протягом 2024–2026 років вона взяла участь у 286 закупівлях для потреб Сил оборони, однак у 160 випадках її пропозиції відхилили через невідповідність тендерним вимогам. Ще 17 договорів, за наведеними даними, були розірвані з вини постачальника.

Зазначається, що серед найбільш показових випадків – непоставка 10 колісних евакуаційних тягачів EUROMASH ET-5253 для Державної прикордонної служби України. Попри перемогу в тендері, компанія не поставила жодної одиниці техніки у встановлений договором строк, після чого угоду розірвали.

Аналогічні ситуації, пише Літвінчук, виникали із закупівлями оборонної техніки в ЗСУ, Державній спеціальній службі транспорту та НГУ. Крім того, під час перевірки заявленої компанією мережі із семи регіональних сервісних центрів для обслуговування техніки військова частина підтвердила наявність лише двох. Решта п'ять за вказаними адресами фактично не були підтверджені, йдеться у статті.

Викладені обставини стали підставою для звернень до правоохоронних органів та судових інстанцій. Водночас, за інформацією заявників, станом на сьогодні відомості за заявою про можливе кримінальне правопорушення досі не внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР), зауважує заступник начальника управління озброєння.

Він наголосив: окреме питання викликає реакція Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони. За інформацією заявників, про обставини цієї справи обізнані й представники військової прокуратури. Водночас, за їхніми твердженнями, щодо інших учасників оборонних закупівель кримінальні провадження відкриваються, зокрема на підставі звернень та матеріалів, пов'язаних із "Юромаш".

Літвінчук звернув увагу, що, за твердженнями заявників, складається парадоксальна ситуація: коли "Юромаш" перемагає в тендері, виникають випадки невиконання компанією договірних зобов'язань і зриву поставок техніки для потреб Сил оборони. Натомість коли компанія програє закупівлю, об'єктом уваги військової прокуратури стають військовослужбовці та посадові особи, які ухвалювали рішення щодо визначення переможця.

"Така ситуація породжує принципове запитання: чи не перетворюється участь "Юромаш" в оборонних закупівлях на інструмент тиску на військових, які відповідають за забезпечення армії?" – запитує він.

Також, за його словами, цьому тлі виникає ще одне запитання: чому компанія, діяльність якої сама потребує ретельної перевірки, продовжує брати участь в оборонних тендерах, тоді як щодо інших учасників закупівель правоохоронна система демонструє значно активнішу процесуальну реакцію?

"Чому компанія з такою кількістю дискваліфікацій та розірваних контрактів продовжує претендувати на багатомільйонні замовлення для потреб оборони? Надійність постачальника в умовах війни – це питання не просто бюджетних коштів, а своєчасного забезпечення Сил оборони", – наголошує Сергій Літвінчук.