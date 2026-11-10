Керував вторгненням на південь України та окупацією Херсонщини: генералу армії РФ повідомили про підозру. Фото

Служба безпеки України та Херсонська обласна прокуратура заочно повідомили про підозру генералу армії РФ Олександру Дворнікову, колишньому командувачу Південного військового округу країни-агресора. За даними слідства, він керував наступом російських військ на півдні України на початку повномасштабного вторгнення та операцією із захоплення Херсонщини.

Про це повідомили у пресслужбах СБУ та Офісу генерального прокурора. Правоохоронці зібрали докази того, що Дворніков віддавав накази про вторгнення з тимчасово окупованого Криму та координував дії російських підрозділів, які наступали на український південь.

Як російський генерал організував наступ на Херсонщину

За матеріалами слідства, 24 лютого 2022 року Дворніков, перебуваючи на посаді командувача Південного військового округу РФ, наказав підпорядкованим військовим з'єднанням розпочати вторгнення на територію Херсонської області. До наступу залучили підрозділи 8-ї, 49-ї та 58-ї загальновійськових армій, 22-го армійського корпусу Чорноморського флоту та інших формувань.

Перед просуванням наземних сил російська авіація завдавала ракетно-бомбових ударів по українських військових об'єктах, аеродромах, командних пунктах і засобах протиповітряної оборони. Зокрема, під ударом опинився аеродром у Чорнобаївці. Такі дії, за версією слідства, мали послабити українську оборону та забезпечити просування окупаційних військ.

Російські підрозділи перетнули адміністративний кордон Херсонщини з боку Криму через пункти пропуску "Чонгар" і "Каланчак", які попередньо обстріляли. Упродовж першої доби вторгнення вони захопили низку населених пунктів, зокрема Генічеськ, Нову Каховку та Олешки, а також встановили контроль над важливими переправами через Дніпро.

Генералу армії РФ Олександру... Джерело: Telegram/Служба безпеки України Розгорнути

Які плани мала Росія після захоплення Херсона

За даними правоохоронців, російське командування планувало використати захоплений плацдарм на правому березі Дніпра для подальшого наступу в напрямку Херсона та вздовж Чорноморського узбережжя. У ширшому плані окупаційні війська мали просуватися до Миколаєва й Одеси, а також захопити інші території півдня України.

Упродовж наступних тижнів російські військові продовжували окупацію населених пунктів Херсонщини, облаштовували командні пункти та блокпости. За інформацією прокуратури, вторгнення супроводжувалося ударами по цивільній інфраструктурі, незаконними затриманнями, катуваннями та вбивствами мирних жителів.

Водночас українські захисники зупинили подальше просування окупантів. 11 листопада 2022 року Сили оборони звільнили правобережну частину Херсонської області разом з обласним центром.

Генералу армії РФ Олександру... Джерело: Telegram/Офіс генерального прокурора Розгорнути

У чому підозрюють російського генерала

На підставі зібраних доказів Дворнікову заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України – у веденні агресивної війни або агресивних воєнних дій.

В Офісі генерального прокурора зазначили, що встановлення ролі вищого військового та політичного керівництва РФ у плануванні й організації вторгнення залишається одним із напрямів розслідування злочину агресії на Херсонщині. Загалом правоохоронці встановили вісьмох представників вищого військового керівництва Росії, причетних до планування та ведення агресивних воєнних дій у регіоні. Трьох із них уже засудили до максимально можливого покарання.

Наразі тривають заходи для притягнення підозрюваного до відповідальності.

Нагадаємо, українські правоохоронці заочно повідомили про підозру російським генералам і полковнику, які, за даними слідства, спланували обстріл центральної частини Сум у червні 2025 року. Серед фігурантів – генерал-полковник Олександр Лапін та генерал-лейтенант Олександр Кравцов.

Як писав OBOZ.UA, СБУ оголосила підозру генерал-майору Олександру Новікову, який, за даними слідства, був причетний до організації російських ударів по українських електростанціях і газотранспортній системі.