Гучне викриття без судового фіналу: адвокат Кравець озвучив незручні питання на річницю справи "Мідас"

Рівно рік тому НАБУ та САП перед черговими важливими переговорами презентували гучну операцію "Мідас" – написав у своєму Телеграм-каналі адвокат Ростислав Кравець.

- Що маємо через рік? Жодного обвинувального вироку у справі. Усі відомі фігуранти вже поза СІЗО. Адвокат Р.Кравець ставить незручні запитання про те, чи закінчуються гучні справи НАБУ і САП доведенням вини.

"Потерпілих досі немає, обіцяного гучного блокбастеру з продовженням теж немає. То що там з Мідас, де відшкодована шкода, зупинена схема Шлагбаум, зменшені тарифи, припинення розкрадання Енергоатому і відповідальність реформаторів та контролерів? Чи це все інше, і головне для НАБУ тільки піар та тиск на владу в інтересах іноземців, як політичних, так і економічних?" – запитує адвокат.