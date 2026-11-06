Генерала Дуку відправили під варту: яку заставу визначили фігуранту справи "Карфаген"

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід колишньому першому заступнику начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергію Дуці, якого затримали в рамках операції "Карфаген". Його відправили під варту з альтернативою внесення застави у сумі 65 мільйонів гривень.

Про це повідомили у ВАКС. У разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені процесуальні обов’язки.

"В разі внесення застави для Дуки передбачається: прибувати за викликом слідчих, суду, прокурора; не відлучатися з Києва, утриматися від спілкування з Василем Малюком, колишнім головою Служби безпеки України, Олександром Покладом, очільником СБУ, Максимом Цуцкірідзе, виконувачем обов'язків голови Національної поліції України, Сергієм Лисаком та іншими; носити електронний засіб контролю", – передає "Суспільне".

Прокурор САП просив взяти Дуку під варту з альтернативою застави у 100 мільйонів гривень.

Тим часом адвокат Дуки Юрій Сухов заявив, що запобіжний захід було обрано через публічність ситуації. Він додав, що буде подавати апеляцію через "непідйомну суму застави".

На плівках НАБУ Дука фігурує як "Акім". За даними слідства, він знав про діяльність організатора злочинного угруповання на прізвисько "Кримінал" і допомагав розв'язувати питання не лише в СБУ, а й в Офісі генпрокурора.

Крім того, за версією слідства, завдяки цій "підтримці" в організації були "свої люди", які забезпечували: оформлення непридатності до військової служби, автомобільні перепустки, водій і охоронці з посвідченнями СБУ та навіть ніж у подарунок від СБУ.

Скриншот повідомлення ВАКС у Telegram

Як пройшло судове засідання

6 листопада ВАКС розглядав питання про обрання запобіжного заходу колишньому першому заступнику начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України Сергію Дуці, якого підозрюють у причетності до справи "Карфаген".

Засідання супроводжувалося скандалом: близько 60 журналістів не допустили до зали, де слухали справу, хоча, за словами прокурора, питання про закритий розгляд не порушувалося.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Микола Карась заявив, що захист Дуки намагається затягнути розгляд, аби суд не встиг обрати запобіжний захід.

На початку засідання захист Дуки клопотав про відвід прокурора, заявивши про його нібито особисту зацікавленість у розгляді справи "Карфаген". Однак суддя Воронько відмовив у задоволенні цього клопотання. Після цього Карась заявив відвід самому слідчому судді, однак суддя ВАКС Олексій Кравчук відмовив у задоволенні заяви про відвід Воронька.

Затримання Дуки

Раніше ми писали про те, що Сергій Дука під час обшуку погрожував детективам Національного антикорупційного бюро України пістолетом і знищував техніку молотком. Крім того, бійці спецпідрозділу СБУ "Альфа" намагалися евакуювати посадовця, що могло призвести до збройного зіткнення між правоохоронцями.

Уникнути стрілянини між двома спецслужбами вдалося завдяки тривалим переговорам і приїзду адвокатів Дуки. Після цього експосадовця СБУ затримали.

Як повідомляв OBOZ.UA, НАБУ та САП викрили злочинну організацію, до якої, за даними слідства, входили представники СБУ, Національної поліції та кримінального середовища. Серед фігурантів справи згадується і генерал Сергій Дука, якому приписують псевдонім "Акім".

4 листопада очільник Служби безпеки України Олександр Поклад усунув із посад двох високопосадовців СБУ, які фігурують у розслідуванні Національного антикорупційного бюро в межах масштабної операції "Карфаген". У спецслужбі наголосили, що сприяють роботі антикорупційних органів і зацікавлені в неупередженому та об’єктивному розслідуванні.