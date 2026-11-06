Генерал Дука під час обшуку погрожував детективам пістолетом і трощив телефони молотком: у НАБУ розкрили подробиці

Перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ генерал Сергій Дука під час обшуку погрожував детективам Національного антикорупційного бюро України пістолетом і знищував техніку молотком. Крім того, бійці спецпідрозділу СБУ "Альфа" намагалися евакуювати посадовця, що могло призвести до збройного зіткнення між правоохоронцями.

Про це розповів керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов, повідомляє медіа. За його словами, для проведення обшуку в заміському будинку генерала детективи мали законну ухвалу суду, а для забезпечення безпеки залучили бійців Управління спеціальних операцій НАБУ.

Як генерал погрожував детективам і знищував техніку

Коли один зі спецпризначенців НАБУ спробував перелізти через паркан, щоб відкрити хвіртку, невідомі навели на нього зброю з лазерним цілевказівником і пригрозили відкрити вогонь на ураження. Водночас у вікнах будинку перебували двоє озброєних автоматами бійців СБУ, а сам Дука вийшов до вікна другого поверху з пістолетом у руках.

Абакумов розповів, що через гучномовець намагався пояснити присутнім, що до будинку прибули правоохоронці, які не становлять загрози для людей усередині. Він також показував своє посвідчення та судову ухвалу й закликав не створювати небезпечної ситуації.

Однак на контакт із детективами люди не пішли. Натомість генерал вибіг на балкон і почав молотком розбивати мобільні телефони та іншу техніку.

Згодом до місця подій прибули три мікроавтобуси з озброєними співробітниками спецпідрозділу СБУ "Альфа". За оцінкою НАБУ, силовики вивчали розташування детективів, щоб відбити та евакуювати генерала.

Уникнути стрілянини між двома спецслужбами вдалося завдяки тривалим переговорам і приїзду адвокатів Дуки. Після цього посадовця затримали.

Що генерал Дука знав про гроші наркосиндикату

Абакумов також повідомив, що під час операції детективи зафіксували листування одного з центральних фігурантів справи, якого називають "Криміналом", з генералом СБУ. Йдеться про Андрія Осіпова, який нібито передавав Дуці інформацію про арештовані кошти на чотирьох криптогаманцях.

За словами керівника підрозділу детективів НАБУ, сума становила від 2,7 до 3 млн доларів. Крім того, генерал Дука нібито намагався через Офіс генерального прокурора домогтися зняття арешту з коштів наркосиндикату "Хімпром".

Нагадаємо, НАБУ та САП викрили злочинну організацію, до якої, за даними слідства, входили представники СБУ, Національної поліції та кримінального середовища. Серед фігурантів справи згадується і генерал Сергій Дука, якому приписують псевдонім "Акім".

Як писав OBOZ.UA, 4 листопада очільник Служби безпеки України Олександр Поклад усунув із посад двох високопосадовців СБУ, які фігурують у розслідуванні Національного антикорупційного бюро в межах масштабної операції "Карфаген". У спецслужбі наголосили, що сприяють роботі антикорупційних органів і зацікавлені в неупередженому та об’єктивному розслідуванні.