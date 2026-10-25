"Гауляйтер" окупованої Херсонщини Сальдо отримав підозру за вивезення дітей до Криму: подробиці справи

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру призначеному Росією "губернатору" окупованої частини Херсонщини Володимиру Сальдо. Його підозрюють в організації незаконного переміщення трьох українських дітей до Криму під приводом оздоровлення, а також подальшому нав'язуванні їм російської ідентичності.

Про це стало відомо з тексту підозри, оприлюдненого на сайті Офісу генерального прокурора України. За версією слідства, до злочину також причетні колишні працівники захопленого окупантами навчального закладу – Віктор Логінов і Микола Долженко. Дії фігурантів кваліфікували як порушення законів і звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Як окупанти вивезли українських дітей до Криму

За даними слідства, після захоплення частини Херсонської області у 2022 році російська окупаційна влада взяла під контроль місцеві навчальні заклади та почала впроваджувати політику інтеграції дітей у російську систему освіти. Зокрема, на базі українського Херсонського професійного суднобудівного ліцею створили підконтрольний окупантам заклад, виконувачем обов'язків директора якого призначили Віктора Логінова.

У вересні 2022 року до цього ліцею зарахували трьох неповнолітніх. Одного з них перед цим вивезли із села Раденське Херсонської області до окупованого Херсона без згоди батьків. За версією слідства, згодом російське керівництво вирішило перемістити українських дітей до Криму, прикриваючись необхідністю організовувати для них оздоровлення.

Слідчі вважають, що до реалізації цього плану залучили Сальдо. Він, за даними правоохоронців, доручив окупаційному "Міністерству освіти і науки Херсонської області" організувати вивезення дітей із навчальних закладів регіону на територію Криму. Наприкінці вересня 2022 року відповідні вказівки передавали керівникам освітніх установ.

5 жовтня окупаційне "міністерство" видало наказ про осінні канікули з 6 до 21 жовтня та забов'язало керівників закладів організовувати оздоровчі заходи. За даними слідства, фактично цей документ використали для організації переміщення дітей.

7 жовтня трьох учнів зібрали в приміщенні ліцею на Острівському шосе в Херсоні. Без згоди батьків їх посадили в автобус і доправили до Херсонського річкового порту, звідки катером перевезли до Олешок. Звідти дітей автобусом у супроводі Долженка та представників російської поліції доправили до табору "Дружба" в Євпаторії.

Дитина з діабетом потрапила до реанімації

За матеріалами справи, троє неповнолітніх перебували в таборі "Дружба" до грудня 2022 року. Слідство наголошує, що об'єктивних підстав для їхнього переміщення, зокрема загрози життю чи здоров'ю через бойові дії, не встановили.

Одна дитина мала інвалідність через цукровий діабет I типу у важкій формі та потребувала щоденного введення інсуліну. Через відсутність необхідних ліків у таборі її стан погіршився, і дитина потрапила до реанімації в Євпаторії, де провела три тижні.

Після запровадження Росією воєнного стану на окупованих територіях у жовтні 2022 року Сальдо заявив про нібито евакуацію населення та повідомив, що регіон уже залишили 7 тисяч людей. Однак, за даними слідства, об'єктивних підстав для вивезення цивільних, зокрема дітей, не було встановлено.

Після завершення оголошених канікул 21 жовтня дітей не повернули до Херсона. Натомість їх перевезли до табору "Лучистий" у селищі Заозерне поблизу Євпаторії, де вони залишалися до січня 2023 року.

Дітям нав'язували російську ідентичність

31 січня 2023 року трьох неповнолітніх без згоди законних представників зарахували до створеного окупаційною владою Керченського морського технічного коледжу. Там дітей залучали до військово-патріотичних заходів, формували позитивне ставлення до російських збройних сил і політики РФ, поширювали пропагандистські наративи та нав'язували російську ідентичність.

За даними слідства, російська сторона не намагалася домовитися з українською владою про повернення дітей. Їхні батьки самостійно вирушали на окуповану територію, ризикуючи власною безпекою, щоб забрати синів і дочок. За сприяння громадської організації дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію 5 липня та 9 жовтня 2023 року.

У чому підозрюють Сальдо

За версією слідства, Сальдо діяв за попередньою змовою з Логіновим, Долженком та іншими представниками російського політичного й військового керівництва. Йому інкримінують організацію незаконного переміщення неповнолітніх громадян України всупереч нормам міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Підозри також отримали Логінов і Долженко. Дії фігурантів кваліфікували за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів і звичаїв війни за попередньою змовою групою осіб.

Офіційної реакції Сальдо на нову підозру немає.

Нагадаємо, у червні 2026 року Володимира Сальдо заочно засудили до 15 років позбавлення волі за організацію вивезення українського зерна з окупованої Херсонщини. За даними слідства, у 2022 році окупанти вивезли з регіону майже 3 тисячі тонн зерна вартістю близько 15 млн грн.

Як писав OBOZ.UA, на тимчасово окупованій частині Херсонщини за ініціативи Володимира Сальдо почали роздавати українські земельні ділянки російським військовим. За даними Центру національного спротиву, такі дії є частиною політики Кремля, спрямованої на закріплення контролю над окупованими територіями.