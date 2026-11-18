Фігурант справи "Карфаген" Дука заявив, що його неможливо звільнити з СБУ: у чому причина

Генерал-майор СБУ Сергій Дука, якого підозрюють у причетності до злочинної організації, заявив про неможливість свого звільнення зі спецслужби під час дії воєнного стану. Проте посадовець немає документально підтвердженої інформації про припинення своїх повноважень на посаді першого заступника керівника профільного департаменту.

Про це Дука заявив під час засідання тимчасової слідчої комісії. Справу транслюєYouTube-канал Олексія Гончаренка.

Під час виступу генерал-майор наголосив, що наразі не ознайомлений із жодним наказом, який би підтверджував його звільнення з посади першого заступника керівника Департаменту захисту національної державності СБУ.

Крім того, Дука заявив, що його звільнення зі Служби безпеки України неможливе, поки в країні діє воєнний стан.

Сергій Дука є фігурантом кримінального провадження, відомого як справа "Карфаген". НАБУ та САП викрили злочинну організацію, учасників якої підозрюють у підкупі високопосадовців правоохоронних органів заради прикриття незаконної діяльності.

За версією слідства, йдеться, зокрема, про шахрайські колцентри, торгівлю наркотиками та інші протиправні схеми.

13 листопада Дука вийшов із СІЗО після внесення застави у розмірі 65 млн грн. Генерал СБУ заявив про політичне втручання в розслідування щодо співробітників НАБУ, витік службових матеріалів та закликав Верховну Раду створити тимчасову слідчу комісію для перевірки діяльності НАБУ і САП. Своє затримання він назвав помстою.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що брифінг генерала Сергія Дуки під стінами Лук’янівського СІЗО був насичений різкими і дуже цікавими сигналами. Заяви генерала СБУ Сергія Дуки, зроблені під час брифінгу біля Лук’янівського СІЗО, потребують ретельної перевірки, прозорого розслідування та публічного звіту про його результати.