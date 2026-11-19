Дуку звинуватили без допиту? Постернак закликав поставити питання до Кривоноса і Клименка

Заява генерал СБУ Сергія Дуки про те, що його досі не було допитано, дуже багато говорить про методи роботи українських антикорупційних органів.

Про це у Facebook написав політичний експерт Олег Постернак.

"Вдумайтеся. Людині оголосили підозру в участі у злочинній організації, відправили до СІЗО, визначили заставу в 65 мільйонів гривень. Про неї зняли гучний фільм, її ім’я рознесли всіма медіа, а професійна антикорупційна тусовка вже фактично винесла свій вирок. А тепер з’ясовується, що, за словами самого підозрюваного, детективи навіть не викликали його на допит", – написав Постернак.

Він зауважив, що на цьому тлі Дука публічно розповідає "про можливе розкриття оперативних джерел СБУ, вилучення матеріалів розслідувань щодо керівництва НАБУ та САП, про обставини співпраці з Андрієм Осіповим".

"Можна не вірити жодному слову Дуки. Але хіба завдання слідства не полягає в тому, щоб перевірити всі обставини, зокрема пояснення підозрюваного, а не лише переконливо представити свою версію суспільству?" – запитав експерт.

Він додав, що з дій антикорупційних органів складається враження, що "в нас дедалі частіше кримінальне провадження спочатку виграють у Facebook та YouTube, а вже потім починають з’ясовувати всі обставини справи".

Постернак зауважив, що, можливо, настав час запитати Кривоноса і Клименка, чи вони керують "правоохоронними органами чи продакшн-студією з виробництва кримінальних блокбастерів"

"Бо красивий фільм ще не є доказом вини. А публічне знищення репутації людини не замінює правосуддя", – підкреслив експерт