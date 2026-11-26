Дука поставив під сумнів доброчесність керівництва НАБУ та САП

Генерал СБУ Сергій Дука заявив, що вважає роботу антикорупційних органів важливою. Натомість ставить питання про те, що це не дає індульгенції та не звільняє їхніх співробітників від відповідальності й незалежного розслідування їхніх дій.

"НАБУ та САП потрібні Україні. Вони мають бути частиною системи стримувань і противаг. Питання – у доброчесності керівників та окремих співробітників і в тому, як вони використовують надані повноваження", – переконаний генерал СБУ.

Він стверджує, що все частіше повноваження антикорупційних органів використовуються як інструмент тиску на інших.

"У мене складається враження, що гучні фільми й постійне розширення кола високопосадовців, які фігурують у матеріалах справ, мають також ефект залякування. Зокрема – правоохоронців, які могли б розслідувати дії самих антикорупціонерів", – заявив Дука.

Нагадаємо, що Дука фігурує у справі "Карфаген", у межах якої НАБУ та САП підозрюють його у причетності до злочинної організації, що, за версією слідства, прикривала незаконний бізнес, зокрема мережу шахрайських кол-центрів і наркокартель.

6 листопада 2026 року Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід фігуранту та визначив для Дуки заставу в розмірі 65 млн гривень.

13 листопада за Дуку внесли повну суму застави. Того ж дня генерала випустили із СІЗО.

Після звільнення з СІЗО генерал Сергій Дука зробив гучні заяви про НАБУ. Зокрема Дука заявив про політичне втручання в розслідування щодо співробітників НАБУ, витік службових матеріалів та закликав Верховну Раду створити тимчасову слідчу комісію для перевірки діяльності НАБУ і САП.