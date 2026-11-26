ДБР намагається врятувати Клименка, ставлячи під сумнів незалежність САП, – Дука

Генерал Дука вимагає розслідувати можливий тиск ДБР на заявників у справі щодо оточення Клименка

В інтерв'ю "Судово-юридичній газеті" Сергій Дука повідомив про можливий примус до давання показань у справі щодо нібито провокації підкупу, пов'язаної з адвокатською діяльністю оточення Олександра Клименка.

За словами генерала, після затримання співробітниками ДБР на двох заявників чинили тиск, намагаючись отримати потрібні свідчення. Один із затриманих опинився в лікарні.

"Коли ставки настільки високі, можуть з’явитися будь-які "зізнання". Але якою буде їхня доказова цінність, якщо підтвердиться, що їх отримували під тиском? На моє переконання, у цій ситуації ДБР кинуло Клименку рятувальний жилет. Проте ця історія може поставити ще гостріші питання – уже про його залежність і про реальну незалежність очолюваної ним інституції", – заявив генерал.

Дука вимагає перевірити обставини затримання, можливий тиск та причини госпіталізації.

Нагадаємо, генерал СБУ Сергій Дука після виходу із СІЗО заявив про нібито політичне втручання у розслідування щодо співробітників НАБУ та витік службових матеріалів. Своє затримання він назвав помстою з боку керівництва антикорупційних органів.

Як писав OBOZ.UA, Дука заявив про готовність пройти поліграф, аби підтвердити свою невинуватість, та запропонував зробити те саме директору НАБУ Семену Кривоносу й керівнику САП Олександру Клименку. Генерал стверджує, що кримінальне провадження проти нього сфабриковане та пов'язане з його професійною діяльністю,