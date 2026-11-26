Був завербований ворогом: СБУ затримала на Донеччині мобілізованого, який наводив вогонь на позиції ЗСУ. Фото

На Донеччині військова контррозвідка СБУ затримала мобілізованого жителя Львова, який співпрацював із російськими спецслужбами та передавав їм розвіддані про українські підрозділи. Для вербування чоловіка окупанти використали фейкові акаунти на сайтах знайомств із фотографіями дівчат, створеними за допомогою штучного інтелекту.

Про це повідомили у Службі безпеки України. Затримання провели співробітники військової контррозвідки СБУ за сприяння Головнокомандувача Збройних сил України.

Російські спецслужбісти застосували так звану "медову пастку". Вони створили кілька вигаданих жіночих образів за допомогою штучного інтелекту, а потім зареєстрували під них фейкові сторінки на сайтах знайомств і в тематичних чатах соціальних мереж.

На ці профілі натрапив мобілізований львів'янин, який шукав близьких стосунків в інтернеті. Після налагодження спілкування з віртуальними знайомими чоловік почав передавати їм інформацію про розташування українських військових в обмін на обіцянку особистої зустрічі.

Зокрема, одна з його інтернет-співрозмовниць представилася медикинею Національної гвардії України. Вона пообіцяла побачення, якщо військовий надасть координати своєї бригади ЗСУ, яка перебувала на Слов'янському напрямку.

Окрім місць базування особового складу, фігурант фотографував на телефон склади з боєприпасами та місця зосередження військової техніки українського бойового з'єднання.

Співробітники СБУ завчасно викрили інформатора та затримали його безпосередньо за місцем проходження військової служби. Водночас правоохоронці вжили заходів для убезпечення позицій Сил оборони, які могли опинитися під загрозою через передані ворогу дані.

Під час обшуку у затриманого вилучили смартфон із доказами співпраці з російськими спецслужбами.

Наразі чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України – несанкціоноване поширення інформації про розміщення Збройних сил України в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою без права внесення застави. За цією статтею йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Слідство також перевіряє можливість додаткової кваліфікації його дій як державної зради. Розслідування проводять співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в Хмельницькому агент російського ГРУ намагався підірвати командира елітного загону ССО. СБУ затримала кілера, запобігши замовному вбивству військового. Фігурант мав активувати вибухівку дистанційно.