Був завербований ворогом: СБУ затримала "крота" у ЗСУ, який зливав позиції свого підрозділу. Фото

Служба безпеки України затримала військовослужбовця, якого підозрюють у роботі на ФСБ Росії. Чоловік служив кулеметником в одній із бригад безпілотних систем ЗСУ та передавав ворогу інформацію про позиції свого підрозділу на Донеччині.

За даними слідства, він також повідомляв російській спецслужбі про напрямки руху та бойові завдання роти. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Що передавав російській спецслужбі

Військова контррозвідка СБУ за сприяння Головнокомандувача ЗСУ та Командувача Сил безпілотних систем затримала агента ФСБ на Донеччині.

За даними слідства, фігурант проходив службу кулеметником в одній із бригад безпілотних систем ЗСУ. Його підрозділ дислокується на Краматорському напрямку.

Чоловік передавав російській спецслужбі інформацію про напрямки руху та бойові завдання роти, у якій служив. Крім того, він повідомляв про наслідки ворожих атак на пункти дислокації свого підрозділу на лінії фронту.

За допомогою отриманих даних російські військові могли наводити обстріли на позиції українського підрозділу.

Як завербували військового

За даними слідства, російські спецслужби завербували військового через Telegram-канал, присвячений пошуку близьких стосунків.

Після погодження на співпрацю з ворогом він почав позначати на Google-картах геолокації українських захисників. Також чоловік приховано фотографував об’єкти свого підрозділу на камеру мобільного телефону.

СБУ викрила військового на перших етапах його шпигунської активності. Затримали його під час підготовки нового звіту для ФСБ.

Під час обшуків у затриманого вилучили мобільний телефон, у якому містилися докази його роботи на російську спецслужбу.

Яке покарання загрожує

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 114-2 Кримінального кодексу України – несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. За інкримінованою статтею йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Крім того, триває розслідування для можливої додаткової кваліфікації дій фігуранта за статтею про державну зраду.

СБУ затримала крота у лавах... Джерело: t.me/SBUkr Розгорнути

Як повідомляв OBOZ.UA, СБУ викрила одного з найбільш законспірованих агентів РФ у Херсоні, якого російська спецслужба завербувала ще на початку повномасштабного вторгнення. Ним виявився колишній авіатехнік армійської авіації ЗСУ, який звільнився зі служби у 2018 році, а під час окупації Херсона у 2022 році увійшов до агентурного апарату ФСБ.