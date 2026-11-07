7-річний син судді, який допоміг фігурантам "Карфагену", став власником квартири за 6 млн грн: усі подробиці

Слідчі Національного антикорупційного бюро та Спецпрокуратури провели обшуки на робочих місцях суддів Печерського райсуду Романа Новака та Тетяни Остапчук. Судді є фігурантами розслідування "Карфаген" – вважається, що саме вони допомогли корумпованим правоохоронцям повернути заарештоване й вилучене майно одного з кол-центів.

Щоправда, як стверджують в САП, Новак під час обшуків був на лікарняному. Це, як зазначає Слідство Інфо,сумнозвісний суддя, 7-річний син якого став власником квартири в Києві вартістю у 6 млн грн.

Що відомо про суддів

Суддя Тетяна Остапчук відома тим, що у липні 2026 року скасувала раніше накладені арешти на активи групи компаній "Юнігран". Майно фігурувало в кримінальному провадженні щодо можливого незаконного відчуження підсанкційних активів.

Та більш відомий громадськості суддя Роман Новак. Нагадаємо, що у 2024 його звинуватили в ухваленні протизаконного рішення про арешт майна військовослужбовця. Саме у тому році Новак задекларував, що його син Лев Романович став власником квартири в Києві.

Декларація судді. Джерело: скриншот

У грудні 2016 року саме Роман Новак зняв арешт із коштів працівників банку сина Януковича, вирішивши, що кошти на їхніх рахунках "не мають ознак злочинного походження".

На Новака неодноразово скаржилися до Вищої ради правосуддя за затягування розгляду позовів. Також Громадська рада доброчесності зазначала, що суддя Роман Новак неодноразово ухвалював судові рішення, взагалі не перебуваючи на робочому місці.

До чого тут "Карфаген"

Нагадаємо: у розслідуванні фігурує заступник начальника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Володимир Ценов, якого на плівках "Карфагену" називають "Прайс". За словами прокурора САП Миколи Карася, саме "Прайс"-Ценов допомагав повернути вилучене майно одного з кол-центрів.

І робив він це через Романа Новака і Тетяну Остапчук.

Причому для гарантованого потрапляння справи до "потрібного" слідчого судді Новака Ценов дав інструкцію подати одразу п’ять однаково оформлених скарг через загальну канцелярію Печерського суду.

Новий виток розслідування

Як повідомляв OBOZ.UA, 4 листопада НАБУ повідомило про викриття в межах операції "Карфаген" нової злочинної організації, до якої входять високопосадовці правоохоронних органів. Ідеться про "кришування" незаконних бізнесів, сплановані напади та викрадення людей.

За даними слідства, до злочинної діяльності були залучені чинні високопосадовці СБУ, Офісу генпрокурора, Нацполіції та представники кримінального середовища. Засновником і керівником групи названо Андрія Осіпова, якого на плівках називають "Кримінал".

У новому розслідуванні НАБУ також згадується громадянин Росії "Мексиканець", засновник та керівник транснаціонального наркокартелю "Хімпром", хазяїн мережі магазинів U420, яка продавала наркотики.

Саме "Кримінал"-Осіпов домовлявся з "Прайсом"-Ценовим щодо повернення заарештованого майна шахрайського центра.