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Звільнення замість підозри? Після обшуків заступник міністра відновлення написав заяву про відставку. Фото

Софія ЗакревськаСофія Закревська
Time to read2 хв
4,0 т.
Звільнення замість підозри? Після обшуків заступник міністра відновлення написав заяву про відставку. Фото
Руслан Олійник. Джерело: Facebook/Ruslan Oliinyk

У понеділок, 9 листопада, заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Руслан Олійник заявив, що завершує роботу на посаді. Він написав заяву про звільнення, заявивши, що це "його особисте та виважене рішення".

Про це Олійник вранці повідомив у Facebook, опублікувавши фото заяви, і додав, що попереду – новий етап та завдання. Антикорупційний центр "МЕЖА" звернув увагу на те, що звільнитися з міністерства чиновник вирішив після проведення обшуків у справі про розкрадання бюджетних коштів на будівництві захисту енергооб’єктів на Київщині.

"Вирішив, бо за крок до підозри? Зазначимо, це досить поширена практика серед топпосадовців задля уникнення репутаційних ризиків органу влади. Адже обшуки стосуються договорів, укладених департаментом КОВА саме в період керівництва адміністрацією Миколою Калашником (нинішній міністр відновлення) та Русланом Олійником (до сьогодні замміністр відновлення)", – сказано в повідомленні.

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Звільнення замість підозри? Після обшуків заступник міністра відновлення написав заяву про відставку. Фото

Руслан Олійник написав заяву про звільнення. Джерело: Facebook/Ruslan Oliinyk

Звільнення замість підозри? Після обшуків заступник міністра відновлення написав заяву про відставку. Фото

Скриншот допису Руслана Олійника у Facebook

Як пише "МЕЖА", фактично Київська ОВА під керівництвом Калашника та Олійника у період березня-липня 2026-го уклала прямих договорів на 1,7 млрд грн на будівництво захисту енергооб’єктів із фірмами орбіти Владислава Соколова. Крім того, його ТОВ були постачальниками товарів для департаментів КОВА на сотні мільйонів гривень.

"Олійника із Соколовим пов’язують не тільки укладені договори. Вони обидва з м. Дніпра, де свого часу бізнес також вів Олійник. У соцмережах лайкають фото, єдиний лайк під фото Соколова – саме від колишнього замміністра Олійника. Для колишнього заступника міністра відновлення Олійника це може бути далеко не перше кримінальне провадження. Він вже був 2 роки в розшуку за відмивання коштів через конвертаційні центри", – зазначає "МЕЖА".

Звільнення замість підозри? Після обшуків заступник міністра відновлення написав заяву про відставку. Фото

Скриншот допису Антикорупційного центру "МЕЖА" у Facebook

Подробиці схеми

Підрядник, якому довірили будувати захист енергооб’єктів на Київщині, міг привласнити виділені на це 1,89 млрд грн. Частину грошей власники компанії, вірогідно, витратили на елітні авто та розкішний багаторівневий пентхаус в одному з елітних районів з Києва.

Про це повідомив активіст Сергій Стерненко. За його словами, підозру оголосили директорці Любомирі Кожушко, а дві компанії-субпідрядники пов'язані із Владиславом Соколовим.

Обставини використання бюджетних коштів перевіряють у кримінальному провадженні, яке зараз веде слідче управління ГУ Нацполіції в Київській області.

Як писав OBOZ.UA, у вересні медіа повідомили, що заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Руслан Олійник потрапив у ДТП, внаслідок якої постраждала неповнолітня. За наявною інформацією дівчина перетинала дорогу поза межами пішохідного переходу.

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СхемиКорупція в УкраїніМіністерство з відновлення, інфраструктури та транспортурозслідуваннякорупція
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