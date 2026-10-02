Знущався з українських полонених: в Україні судитимуть ще одного ката з окупаційної тюрми в ''ЛНР''

Українські правоохоронці встановили ще одного причетного до катувань українських військовополонених в окупаційній тюрмі на Луганщині. Йдеться про Володимира Бондаренка, який працював в адміністрації так званої "Суходільської виправної колонії № 4" у тимчасово окупованому Суходільську та особисто бив полонених руками, ногами й гумовою палицею, а також катував їх струмом.

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Про це повідомили Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора. За даними слідства, Бондаренко систематично вчиняв злочини проти українських військових у період із 2022 до 2025 року.

Бив, катував струмом і залишав поранених без допомоги

Слідство встановило, що Бондаренко застосовував до українських військовополонених фізичне та психологічне насильство. Полонених били руками, ногами та гумовими палицями ПР-73, а також катували електрошокером, прикладаючи струм до різних ділянок тіла.

За даними Офісу генпрокурора, насильство також мало сексуальний характер. Катування були систематичними й супроводжувалися приниженням українських військовихчерез їхню службу у Збройних силах України та участь у захисті країни від російської агресії.

Такі дії призводили до численних травм і різкого погіршення стану здоров’я полонених. Після тортур Бондаренко навмисно залишав поранених у камерах без необхідної медичної допомоги.

Підтримав окупантів ще у 2014 році

За даними СБУ, Бондаренко є місцевим жителем і підтримав російських окупантів після захоплення частини Луганщини у 2014 році. Після початку повномасштабного вторгнення він продовжив працювати в окупаційній системі виконання покарань та неодноразово змінював свої "посади".

Спочатку він очолював так зване "відділення виховної та психологічної роботи", а згодом став керівником "загону відділу виховної роботи" в окупаційній колонії.

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Українські військовополонені потрапляли до цієї тюрми із жовтня 2022 року до березня 2025 року. Правоохоронці зібрали докази щодо поводження Бондаренка з ув'язненими українцями в цей період.

Підозру оголосили заочно

30 вересня 2026 року Бондаренку заочно повідомили про підозру в жорстокому поводженні з військовополоненими за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України. Слідство також встановило, що злочини він скоював не лише сам, а й разом з іншими представниками окупаційної адміністрації колонії.

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Оскільки Бондаренко переховується на тимчасово окупованій території Луганщини, українські правоохоронці продовжують працювати над тим, щоб притягнути його до відповідальності.

Дії підозрюваного підпадають під відповідальність за порушення норм міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, яка забороняє будь-які дії або бездіяльність держави, що утримує полонених, якщо вони загрожують їхньому життю чи здоров’ю.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше українські правоохоронці заочно повідомили про підозру ще двом росіянам, які, за даними слідства, систематично знущалися з українських військовополонених у виправній колонії №7 у Володимирській області РФ. Один із них працював медиком і навмисно позбавляв полонених лікування, інший – ув'язнений, якого адміністрація колонії залучила до побиттів та катувань.