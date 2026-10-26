''Зливав'' ворогу позиції українських військових: ДБР затримало дезертира, який працював на ФСБ. Фото

Державне бюро розслідувань затримало військовослужбовця, який самовільно залишив частину та почав співпрацювати з російською ФСБ. За гроші він передавав ворогу дані про розташування українських підрозділів на Запоріжжі та Херсонщині.

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Зраднику загрожує довічне ув’язнення. Про це повідомили у ДБР.

Деталі справи

За матеріалами слідства, чоловік був мобілізований наприкінці 2024 року, проте після кількох місяців служби та навчання самовільно залишив військову частину й переховувався на півдні країни. Через фінансові труднощі він погодився співпрацювати з представником російської ФСБ.

За завданням російських кураторів, чоловік збирав і передавав дані про дислокацію та переміщення українських підрозділів у Запорізькій і Херсонській областях, зокрема інформацію про їхнє озброєння та військову техніку. Це допомагало російській стороні визначати точні позиції українських захисників.

"Після отримання цих даних російські війська завдавали ударів по переданих координатах. Унаслідок обстрілів українські військовослужбовці дістали поранення, також було пошкоджено військову техніку", – йдеться у повідомленні.

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Пізніше чоловік планував повернутися до війська, щоб отримати доступ до додаткових відомостей і продовжити передавати їх російській стороні. Однак його діяльність викрили співробітники ДБР спільно з військовою контррозвідкою СБУ. Підозрюваного затримали.

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Як покарають зрадника

Йому інкримінують самовільне залишення військової частини в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 407 КК України) та державну зраду за тих самих обставин (ч. 2 ст. 111 КК України).

"Найсуворіша санкція інкримінованих статей передбачає довічне позбавлення волі. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою", – зазначається у повідомленні.

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Як повідомляв OBOZ.UA, у Харкові викрили групу військовослужбовців, яких підозрюють у викраденні та катуванні цивільних осіб під виглядом проведення мобілізаційних заходів. За даними слідства, фігуранти діяли за попередньою змовою та застосовували силу і погрози.