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"Зливав" дані ворогу: СБУ затримала ексадвоката, який на замовлення ФСБ мобілізувався до ЗСУ. Фото

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
Time to read3 хв
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"Зливав" дані ворогу: СБУ затримала ексадвоката, який на замовлення ФСБ мобілізувався до ЗСУ. Фото
Ексадвокат мобілізувався до ЗСУ на завдання ФСБ. Джерело: t.me/SBUkr

Служба безпеки України затримала на Харківщині колишнього адвоката, якого підозрюють у роботі на ФСБ Росії. За даними слідства, на замовлення російської спецслужби чоловік мобілізувався до однієї з елітних бригад Десантно-штурмових військ ЗСУ, щоб шпигувати за українськими військовими.

Він збирав і передавав ворогу інформацію про дислокацію та переміщення підрозділу. Про це повідомила пресслужба СБУ. 

Ексадвокат мобілізувався до ЗСУ на завдання ФСБ

Контррозвідка СБУ за сприяння Головнокомандувача Збройних сил України запобігла спробі російської спецслужби впровадити свого агента до Сил оборони.

За результатами спецоперації на Харківщині затримали колишнього адвоката, який за завданням ФСБ мобілізувався до однієї з елітних бригад Десантно-штурмових військ ЗСУ. За версією слідства, він мав шпигувати всередині бойового з’єднання та передавати росіянам інформацію, яка могла допомогти наводити вогонь на українські війська.

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Слідчі встановили, що на початку повномасштабного вторгнення чоловік уже отримував тюремний строк за несанкціоноване поширення інформації про бойову роботу Сил оборони.

''Зливав'' дані ворогу: СБУ затримала ексадвоката, який на замовлення ФСБ мобілізувався до ЗСУ. Фото

СБУ затримала ексадвоката, який на замовлення ФСБ мобілізувався до ЗСУ. Джерело: t.me/SBUkr

Росіяни запропонували агенту евакуацію до РФ

Після звільнення з ув’язнення з чоловіком через месенджер зв’язався співробітник ФСБ. Він запропонував колишньому адвокату співпрацю в обмін на "евакуацію" до Росії.

За даними СБУ, згодом російський спецслужбовець доручив фігуранту мобілізуватися до ЗСУ, щоб збирати відомості про український підрозділ і передавати їх ворогу.

Співробітники СБУ завчасно викрили агента. У спецслужбі зазначили, що завдяки оперативному реагуванню вдалося убезпечити позиції українських військових і зірвати бойові операції Росії на східному фронті.

Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон із доказами його роботи на російську спецслужбу.

Яке покарання загрожує затриманому

Слідчі СБУ повідомили чоловікові про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

''Зливав'' дані ворогу: СБУ затримала ексадвоката, який на замовлення ФСБ мобілізувався до ЗСУ. Фото

СБУ затримала ексадвоката, який на замовлення ФСБ мобілізувався до ЗСУ. Джерело: t.me/SBUkr

''Зливав'' дані ворогу: СБУ затримала ексадвоката, який на замовлення ФСБ мобілізувався до ЗСУ. Фото

СБУ затримала ексадвоката, який на замовлення ФСБ мобілізувався до ЗСУ. Джерело: t.me/SBUkr

Нагадаємо, у вересні СБУ затримала військовослужбовця, який після СЗЧ повернувся на службу за завданням ФСБ. Російські спецслужби завербували чоловіка через Telegram, після чого він мав збирати дані про логістичні склади, техніку та командний склад Сил оборони на півдні України.

Як писав OBOZ.UA, СБУ затримала на Дніпропетровщині мобілізованого із Запоріжжя, який самовільно залишив військову частину та почав збирати для РФ розвіддані про Сили оборони України. Отриману інформацію російські спецслужби планували використати для майбутніх обстрілів, терактів і диверсій.

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