У вівторок, 17 листопада, президент України Володимир Зеленський зустрівся з виконувачем обов’язків генерального прокурора Антоном Ковальським. Серед іншого вони говорили про розслідування справ, пов’язаних із діяльністю угруповання "Хімпром".

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Глава держави наголосив, що треба поставити "справедливу й жорстку крапку" в історії цієї структури. Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Невідворотність покарання є принципом, який повинен стати найкращою відповіддю на злочинну діяльність "Хімпрому" та осіб, що із цією структурою пов’язані", – написав він.

Раніше глава держави прокоментував гучні справи "Карфаген" і "Хімпром". Діяльність угруповання "Хімпром" потрібно повністю припинити, сказав президент. Це потребує міжнародної підтримки, оскільки такі ризики є і в інших країнах.

"Вони вже зайшли в Польщу, намагаються зайти в Німеччину – це те, про що ми говорили і про що є оперативна інформація. Де ще це є? Я не знаю. Але ніде не має бути", – зауважив Зеленський.

Він висловив упевненість, що цей напрям точно працює не без підтримки спецслужб і не тільки російських.

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Водночас щодо "Карфагену" Зеленський зауважив: ні секретар РНБО Ігор Клименко, ні міністр внутрішніх справ Іван Вигівський, ні очільник СБУ Олександр Поклад не мають ніякого стосунку до справи. Він наголосив, що триває розслідування, і анонсував кадрові зміни.

Як повідомляв OBOZ.UA, Україна, Албанія та Казахстан провели масштабну міжнародну спецоперацію проти транснаціонального наркокартелю "Хімпром". Правоохоронці ліквідували дві вербувальні ланки, які діяли одночасно в Європі та Азії, і затримали десятки причетних до злочинної діяльності людей.

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Через мережу call-центрів угруповання вербувало працівників для обслуговування міжнародної наркоторгівлі. Через них "Хімпром" шукав людей для роботи хіміками, наркокур’єрами та закладниками.

Згодом стало відомо, що в Україні діяла злочинна організація, яка прикривала шахрайські колцентри, наркобізнес, виробництво контрафактних цигарок та підробленої валюти. До її складу входили високопосадовці СБУ, Нацполіції та Офісу генерального прокурора.

Президент Володимир Зеленський заявив про нові кадрові рішення в Службі безпеки України після резонансного викриття, пов'язаного з угрупованням "Хімпром". За його словами, частина звільнень у відомстві вже відбулася, але будуть і подальші кадрові зміни.

Глава держави наголосив на необхідності повного розслідування та покарання всіх причетних до злочинів і насильства проти людей.