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Зброя, золото і майже €800 тисяч у крипті: в Іспанії розслідують справу проти проросійського блогера Шарія. Подробиці

Олег Шевченко
Олег Шевченко
Time to read5 хв
icon 8,2 т.
Зброя, золото і майже €800 тисяч у крипті: в Іспанії розслідують справу проти проросійського блогера Шарія. Подробиці
В Іспанії триває розслідування щодо зв’язків Шарія з Росією. Джерело: Соцмережі Шарія

Суд міста Ель-Вендрель (Іспанія) розслідує справу проти проросійського блогера Анатолія Шарія щодо порушення ним податкового законодавства. Слідчі Цивільної гвардії підозрюють, що кошти, якими розпоряджалися він та його партнерка, надходили від розвідувальних служб Кремля.

Про це пише elDiario.es. Шарій та його дружина Ольга Бондаренко заявили виданню, що це – переслідування, нібито замасковане під судовий процес.

"Проти обох ведеться розслідування щодо ймовірного податкового правопорушення в Іспанії: суд міста Ель-Вендрель у співпраці з інформаційною групою Цивільної гвардії Таррагони розслідує їхні активи та діяльність, завдяки якій вони були отримані", – сказано в статті.

Подробиці справи

У матеріалах справи, до яких отримало доступ видання, міститься службова записка цього підрозділу поліції від 12 червня 2025 року, в якій зазначається, що "мають місце дії, які, ймовірно, містять ознаки кримінального правопорушення і можуть бути кваліфіковані як злочини проти державної скарбниці, відмивання коштів та підробка документів". До цих злочинів пізніше додався ще й злочин приховування майна.

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Згідно з даними розслідування, подружжя є податковими резидентами Іспанії з 2016 року. Експерти податкової служби, які брали участь у судовому розслідуванні, вважають, що податкове шахрайство могло статися у 2018 році (на суму 150 875,33 євро) та 2022 році (коли сума ухилення від сплати податків становитиме 387 645,68 євро).

Крім того, щодо 2019, 2020 та 2021 років були отримані докази існування "додаткових джерел доходу" та зв’язків обох осіб з "економічними активами за кордоном". Це рахунки в Литві та Російській Федерації, P2P-платежі, ініційовані ними самими з Росії та Люксембургу, криптовалюти, перекази, отримані від фізичних осіб з Казахстану, та платежі, отримані з онлайн-платформ, пояснили в Цивільній гвардії.

Слідчі зазначають, що походження цих коштів пов’язане з діяльністю, яка містить "ознаки відмивання коштів". Вони вважають, що кошти могли походити від "незаконної діяльності", і наголошують, що вони можуть бути пов’язані з "інформацією, яка пов’язує Анатолія Шарія зі скоординованою та оплачуваною діяльністю проти інтересів України та на користь розвідувальних служб Російської Федерації".

"Тобто ця розвідувальна служба Цивільної гвардії, яка зазвичай не проводить розслідувань для суду першої інстанції щодо простих податкових злочинів, вважає, що ці особи дійсно можуть бути шпигунами на службі у Кремля", – наголошує elDiario.es.

Окремо згадується те, як Шарій продав свій головний економічний актив – житло в Таррагоні. Після отримання значної суми грошей від цього продажу ці кошти, ймовірно, були повністю використані для придбання ювелірних виробів та дорогоцінних металів, які "легко приховати".

Слідчі вважають, що таке перетворення нерухомого майна на коштовності відбулося після того, як Шарій дізнався про порушення кримінальної справи за податкові злочини, і тому він прагнув "уникнути можливої фінансової відповідальності, ускладнивши виявлення та повернення активів".

Зброя, золото і майже €800 тисяч у крипті: в Іспанії розслідують справу проти проросійського блогера Шарія. Подробиці

За Анатолієм Шарієм та Ольгою Бондаренко вели спостереження. Джерело: elDiario.es

У ході розслідування велося стеження як за ютубером, так і за його партнеркою. У червні було проведено обшук у їхньому поточному помешканні, під час якого у них вилучили телефони та комп’ютерну техніку.

Під час обшуку правоохоронці також виявили пістолет моделі Glock 19; близько 800 000 євро у криптовалюті; предмети мистецтва, годинники, ювелірні вироби та предмети розкоші загальною вартістю 400 000 євро; 20 злитків золота вартістю 150 000 євро; а також автомобіль Porsche Cayenne. Суд ухвалив рішення про арешт ювелірних виробів, дорогоцінних металів, творів мистецтва та цифрових фінансових активів (криптовалют).

Тепер слідчий суд №5 міста Ель-Вендрель має провести допит Шарія та Бондаренко як підозрюваних. За даними джерел, першу призначену дату довелося перенести через технічні проблеми, оскільки допит відбуватиметься у форматі відеоконференції. Тим часом пара намагається переконати всіх, що отримані ними доходи, включаючи кошти на рахунках в інших країнах (зокрема в Російській Федерації), походять від створення контенту на YouTube та пожертв підписників.

На думку слідчих, сума штрафів, яку може бути стягнуто з подружжя, становить 10,7 мільйона євро.

Зазначається, що приводом для розслідування став запит про міжнародну співпрацю, надісланий українською владою. У цій справі задіяні не лише Цивільна гвардія Іспанії, а й слідчий суддя, прокуратура провінції Таррагона і навіть податкова служба.

Як писав OBOZ.UA, Вінницький міський суд визнав прокремлівського блогера Анатолія Шарія винним у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Його заочно засуджено до 15 років за решіткою.

Пресслужба СБУ повідомила, що зібрала доказову базу, згідно з якою від початку повномасштабної російської війни Шарій був залучений до реалізації інформаційних диверсій ФСБ проти України. Він причетний до підготовки й поширення постановочних відео допитів росіянами українських полонених.

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