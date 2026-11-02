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"Заслуговує на притягнення до відповідальності": в ОГП завершили службове розслідування щодо втечі Кравченка за кордон

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read2 хв
591
Руслан Кравченко. Ілюстративне фото
Руслан Кравченко. Ілюстративне фото. Джерело: Пресслужба КОДА

В Офісі генерального прокурора завершили службове розслідування щодо колишнього очільника відомства Руслана Кравченка. Його визнали винним у службовому проступку – використанні посадового становища у власних інтересах під час поїздки за кордон.

Про результати розслідування повідомив виконувач обов'язків генерального прокурора Антон Ковальський у коментарі кореспонденту "Суспільного". За його словами, Кравченко безпідставно використав для виїзду за кордон запрошення на Генеральну асамблею Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), адресоване заступнику генпрокурора Віктору Логачову.

Логачов відмовився від запрошення, про що міжнародний департамент ОГП поінформував ПАРЄ. Однак Кравченко все ж скористався ним для власної поїздки.

Водночас наказ про відрядження він оформив і підписав сам, хоча мав доручити це департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора.

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Як розповів Ковальський, 14 вересня під час відвідування кабінету Кравченка там виявили гербову печатку ОГП і конверт. У ньому були підписаний експосадовцем наказ про відрядження та його копія.

Службове розслідування також встановило, що Кравченко порушив низку відомчих нормативно-правових актів. Як зазначив Ковальський, за ці порушення колишній генпрокурор заслуговує на притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Водночас жодної матеріальної шкоди Офісу генпрокурора він не завдав. Зокрема, з'ясувалося, що під час поїздки за кордон Кравченко не користувався службовими автомобілями відомства.

Питання про можливе притягнення експосадовця до кримінальної відповідальності вирішуватимуть НАБУ та САП. Саме ці антикорупційні органи розслідують справу про корупцію в ОГП, відому як операція "Карфаген".

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 14 вересня Руслан Кравченко заявив про підписання підозри директору НАБУ Семену Кривоносу, звинувативши його у підробці офіційних документів для отримання неправомірної вигоди та фіктивному усиновленні. Того ж дня експосадовець повідомив про свій виїзд за кордон у відрядження. За його словами, він планував поінформувати міжнародних партнерів про реальний стан справ в антикорупційних органах.

Це відбувалося на тлі обшуків в Офісі генпрокурора в межах операції "Карфаген". Президент України Володимир Зеленський закликав Верховну Раду підтримати звільнення Кравченка та відсторонив його від виконання обов'язків. Водночас директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що так і не отримав підозри, про підписання якої повідомляв генпрокурор. В ОГП також спростували інформацію про вручення підозр представникам антикорупційних органів, зазначивши, що в межах відповідного кримінального провадження жодній особі не повідомляли про підозру в установленому законом порядку.

15 вересня Верховна Рада підтримала звільнення Кравченка, а того ж вечора Володимир Зеленський підписав відповідний указ. 17 вересня президент призначив виконувачем обов'язків генерального прокурора Антона Ковальського, який до цього очолював Хмельницьку обласну прокуратуру.

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