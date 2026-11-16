Замість Сил оборони – продаж на OLX: в Україні викрили схему ввезення авто під виглядом гуманітарної допомоги. Фото

Двоє жителів Харківщини організували продаж автомобілів, які ввозили в Україну нібито для потреб Сил оборони. Замість того щоб передати транспорт військовим, вони виставляли його на продаж на OLX.

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Про це повідомила Державна прикордонна служба України (ДПСУ) у своєму Telegram-каналі. Незаконну схему викрили військовослужбовці підрозділів внутрішньої та власної безпеки 4-го та 1-го прикордонних загонів Головного відділу забезпечення внутрішньої та власної безпеки "Схід".

За даними прикордонників, машини завозили з країн Європейського Союзу та оформлювали як гуманітарну допомогу. Для митного оформлення використовували документи громадської організації, до яких вносили неправдиві відомості.

Фігурантів затримали після отримання $3000 і $3600 за два автомобілі. Під час обшуків на Харківщині та в Одесі правоохоронці вилучили ще 19 транспортних засобів.

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За оцінкою експертизи, збитки перевищують 8,9 млн грн. Обом чоловікам повідомили про підозру. Наразі слідство встановлює інших осіб, які можуть бути причетними до схеми.

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Раніше OBOZ.UA повідомляв, що прикордонники на пункті пропуску "Порубне" спільно з митниками зупинили автомобіль, у якому жителька України намагалася вивезти до Румунії близько 500 пачок сигарет. Жінка сховала їх у конструктивних особливостях багажного відділення та речовому відсіку машини. Митники склали на неї відповідний протокол.