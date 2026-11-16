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Замість Сил оборони – продаж на OLX: в Україні викрили схему ввезення авто під виглядом гуманітарної допомоги. Фото

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read1 хв
819
Замість Сил оборони – продаж на OLX: в Україні викрили схему ввезення авто під виглядом гуманітарної допомоги. Фото
Фігурантів затримали після продажу двох автомобілів. Джерело: Колаж OBOZ.UA

Двоє жителів Харківщини організували продаж автомобілів, які ввозили в Україну нібито для потреб Сил оборони. Замість того щоб передати транспорт військовим, вони виставляли його на продаж на OLX.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України (ДПСУ) у своєму Telegram-каналі. Незаконну схему викрили військовослужбовці підрозділів внутрішньої та власної безпеки 4-го та 1-го прикордонних загонів Головного відділу забезпечення внутрішньої та власної безпеки "Схід".

Замість Сил оборони – продаж на OLX: в Україні викрили схему ввезення авто під виглядом гуманітарної допомоги. Фото

Прикордонники затримали одного з фігурантів схеми продажу автомобілів. Джерело: ДПСУ

За даними прикордонників, машини завозили з країн Європейського Союзу та оформлювали як гуманітарну допомогу. Для митного оформлення використовували документи громадської організації, до яких вносили неправдиві відомості.

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Замість Сил оборони – продаж на OLX: в Україні викрили схему ввезення авто під виглядом гуманітарної допомоги. Фото

Під час затримання вилучили гроші та ключі від автомобілів. Джерело: ДПСУ

Фігурантів затримали після отримання $3000 і $3600 за два автомобілі. Під час обшуків на Харківщині та в Одесі правоохоронці вилучили ще 19 транспортних засобів.

Замість Сил оборони – продаж на OLX: в Україні викрили схему ввезення авто під виглядом гуманітарної допомоги. Фото

Автомобілі, які фігуранти ввезли під виглядом гуманітарної допомоги. Джерело: ДПСУ

Замість Сил оборони – продаж на OLX: в Україні викрили схему ввезення авто під виглядом гуманітарної допомоги. Фото

Автомобілі, ввезені в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. Джерело: ДПСУ

За оцінкою експертизи, збитки перевищують 8,9 млн грн. Обом чоловікам повідомили про підозру. Наразі слідство встановлює інших осіб, які можуть бути причетними до схеми.

Замість Сил оборони – продаж на OLX: в Україні викрили схему ввезення авто під виглядом гуманітарної допомоги. Фото

Військовослужбовці підрозділів внутрішньої та власної безпеки ДПСУ, які викрили схему. Джерело: ДПСУ

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що прикордонники на пункті пропуску "Порубне" спільно з митниками зупинили автомобіль, у якому жителька України намагалася вивезти до Румунії близько 500 пачок сигарет. Жінка сховала їх у конструктивних особливостях багажного відділення та речовому відсіку машини. Митники склали на неї відповідний протокол.

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