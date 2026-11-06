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Закликала натовп перекинути автобус Нацгвардії: суд обрав запобіжний захід Валерії Ладиці, причетній до подій у Петропавлівській Борщагівці

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 хв
447
Закликала натовп перекинути автобус Нацгвардії: суд обрав запобіжний захід Валерії Ладиці, причетній до подій у Петропавлівській Борщагівці
22-річна Валерія Ладиця. Джерело: "Суспільне"

Солом’янський районний суд Києва відправив під варту на 59 днів 22-річну Валерію Ладицю, яку підозрюють у перешкоджанні діяльності військових під час заворушень у Петропавлівській Борщагівці. За версією слідства, вона закликала присутніх перекинути автобус Нацгвардії, у якому перебували військовослужбовці.

Суд дозволив підозрюваній вийти під заставу в розмірі 66 тисяч гривень. Про це повідомляє "Суспільне".

Деталі справи

За версією слідства, 2 листопада Валерія Ладика приєдналася до блокування підрозділу Національної гвардії в Петропавлівській Борщагівці. Біля службового автобуса, у якому перебували військовослужбовці, вона закликала присутніх перекинути транспортний засіб і разом з іншими учасниками намагалася його розхитати.

Прокурорка наполягала на триманні підозрюваної під вартою без права внесення застави. На думку обвинувачення, на волі Ладика може переховуватися від слідства або тиснути на свідків.

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Тим часом адвокат Сергій Бідний стверджував, що дівчина приїхала до будинку спонтанно, побачивши в соцмережах повідомлення про нібито незаконне утримання військових. За його словами, вона не знала інших учасників подій і ні з ким не узгоджувала своїх дій.

"Вона спонтанно приїхала на місце коли побачила в соцмережах і ЗМІ про утримання людей. Вона просто сприйняла інформацію, яка була поширена всюди. На місці вона була хвилин 40 і поїхала додому", – сказав Бідний.

Захисник просив суд відхилити клопотання прокурора та не обирати для Ладиці запобіжного заходу. Сама підозрювана запевнила, що не мала наміру завдати комусь шкоди й не знала, що будівля, біля якої відбувалися події, є військовим об’єктом.

"Ми приїхали і потрапили у той натовп. Там всі щось кричали, може і я щось крикнула. Може була просто чимось голосніше. Я той автобус потримала секунд 20, потім пішла і ні до чого більше не лізла. Ми не знали що там військовий об'єкт", – пояснила вона.

Закликала натовп перекинути автобус Нацгвардії: суд обрав запобіжний захід Валерії Ладиці, причетній до подій у Петропавлівській Борщагівці

22-річна Валерія Ладиця. Джерело: "Суспільне"

Рішення суду

Суд частково задовольнив вимоги обвинувачення та призначив Ладиці тримання під вартою на 59 днів із можливістю внесення застави у розмірі 66 тисяч гривень. У разі її сплати підозрювана не зможе залишати Київ і Вишневе без дозволу та повинна буде здати закордонний паспорт. Адвокат заявив, що оскаржувати рішення суду не планує.

Варто зазначити, що Валерію Ладицю підозрюють у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Їй інкримінують ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання від п’яти до восьми років ув’язнення.

Нагадаємо, 2 листопада, в селі Петропавлівська Борщагівка на Київщині цивільні намагалися штурмувати приватний будинок, де перебували бійці Нацгвардії. Людей збурили неперевірені повідомлення, що тут нібито утримують та "катують" військовозобов'язаних чоловіків. На місце прибув командувач Нацгвардії Олександр Півненко і керівництво Нацполіції.

Інформацію про "незаконне" утримання військових у Петропавлівській Борщагівці поширила Валентина Молода, яка представилась власницею компанії "Мед-престиж". Проте вона виявилась фейковою медикинею.

Як повідомляв OBOZ.UA, за інформацією СБУ, затримано трьох організаторів заворушень у Петропавлівській Борщагівці. Їм повідомили про підозру в перешкоджанні законній діяльності Сил оборони та несанкціонованому поширенні інформації про розміщення українських військових формувань. Псевдомедикиню Валентину Молоду відправили під варту на 60 діб.

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