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За Ценова, який фігурує у справі "Карфаген", внесли 15 млн грн застави: подробиці

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read2 хв
2,6 т.
За Ценова, який фігурує у справі "Карфаген", внесли 15 млн грн застави: подробиці
Володимир Ценов. Джерело: Суспільне Новини.

За першого заступника начальника одного з департаментів Національної поліції Володимира Ценова, підозрюваного у справі про злочинну організацію "Карфаген", внесли 15 млн грн застави. Відомо, що кошти перерахували двоє платників – Микола Ценов та Т. П. Лисакова.

Про це повідомляє медіа. Водночас видання "Слідство.Інфо" з’ясувало, що Микола Ценов є батьком затриманого правоохоронця та раніше працював у системі Міністерства внутрішніх справ.

Отже Микола Ценов обіймав посаду першого заступника начальника Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю (ГУБОЗ) МВС України Володимира Бедриківського.

У 2012 році, коли Бедриківський балотувався до Верховної Ради від Тернопільської області, Микола Ценов був його довіреною особою. Також він став співзасновником громадської організації "Громадяни України у боротьбі з організованою злочинністю", діяльність якої припинилася у 2017 році.

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Крім того, журналісти звернули увагу на підписи, під якими номер Миколи Ценова збережений у застосунку Getcontact. Серед них є варіанти "Микола Володимирович Ценов Безпека Зе Слуга народу" та "Микола Володимирович Зеленс".

Володимира Ценова затримали під час масштабної антикорупційної спецоперації НАБУ та САП під назвою "Карфаген". На записах, які фігурують у матеріалах справи, він проходить під кодовим ім’ям "Прайс".

Організатор злочинної організації Андрій Осіпов, який раніше неодноразово був засуджений, залучив до незаконної діяльності чинних високопосадовців СБУ, Офісу генерального прокурора, Національної поліції та представників кримінального середовища.

За версією правоохоронців, це дозволяло безперешкодно працювати шахрайським кол-центрам, які ошукували громадян України та іноземців, а також займатися продажем наркотиків, незаконним виготовленням контрафактних цигарок і підробленої іноземної валюти.

Також слідство встановило причетність учасників організації до нападів, викрадень людей та завдання тілесних ушкоджень в інтересах угруповання.

Серед підозрюваних у справі, крім організатора Андрія Осіпова, – перший заступник начальника одного з департаментів СБУ Сергій Дука, керівник одного з департаментів Нацполіції Володимир Ценов, заступник начальника відділу Управління карного розшуку ГУНП у Київській області Олександр Дем’янчук та Віталій Рибалко.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в Україні діяла злочинна організація, яка прикривали шахрайські колцентри, наркобізнес, виробництво контрафактних цигарок та підробленої валюти. До її складу входили високопосадовці СБУ, Нацполіції та Офісу генерального прокурора.

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