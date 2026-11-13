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За фігуранта справи "Карфаген" генерала СБУ Дуку внесли заставу: що відомо

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read2 хв
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За фігуранта справи "Карфаген" генерала СБУ Дуку внесли заставу: що відомо
Генерал СБУ Сергій Дука. Джерело: Суспільне Новини/Станіслав Свирид

За генерал-майора СБУ Сергія Дуку, який є фігурантом справи "Карфаген", внесли повну суму застави, яка склала 65 мільйонів гривень. Сергія Дуку НАБУ й САП підозрюють в участі в злочинній організації, яка забезпечувала роботу мережі нелегальних колцентрів, наркобізнесу та інших тіньових напрямів.

Про це повідомило Суспільне з посиланням на пресслужбу ВАКС. Нещодавно станом на 11 листопада за Дуку внесли частину застави у сумі 50 мільйонів гривень.

Адвокат Дуки підтвердив, що збирають гроші на заставу

Нещодавно адвокат Сергія Дуки Юрій Сухов підтвердив інформацію, що у Службі безпеки збирають гроші на заставу для його клієнта. Втім, він зауважив, що це добровільна справа і фіксованого "прайсу" пожертви немає.

"Глобально – це справді правда. Я трошки знаю про цю ситуацію. Справді, всі розуміли, що застава буде. Справді, в центральному апараті Служби безпеки об'єдналися, щоб допомагати, якщо буде застава. Це є абсолютно добровільна справа. Неочікувано для працівників центрального апарату почали надходити дзвінки з регіональних підрозділів і працівники сказали: "Ми також хочемо взяти участь і ми підтримуємо нашого генерала", – сказав Сухов.

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Що передувало

Співробітники Національного антикорупційного бюро України прийшли з обшуком до співробітника СБУ і зіткнулися зі збройним протистоянням. Високопосадовець СБУ погрожував застосуванням зброї та перешкоджав проведенню обшуку. Крім того, на місце проведення обшуку прибули спецпризначенці СБУ. Пізніше стало відомо, що співробітники НАБУ затримали генерала СБУ Сергія Дуку.

У НАБУ повідомили, що спільно з САП викрили злочинну організацію, учасники якої забезпечували функціонування шахрайських колцентрів, розповсюдження наркотичних засобів, скоєння злочинів у сфері економіки, а також проти життя та здоров'я людей.

За даними слідства, незаконна діяльність здійснювалася за сприяння та прикриття з боку окремих високопосадовців СБУ, Національної поліції та ОДП, яким систематично надавали неправомірну вигоду.

Під час обшуку перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ генерал Сергій Дука погрожував детективам Національного антикорупційного бюро України пістолетом і знищував техніку молотком. Крім того, бійці спецпідрозділу СБУ "Альфа" намагалися евакуювати посадовця, що могло призвести до збройного зіткнення між правоохоронцями.

Так, коли один зі спецпризначенців НАБУ спробував перелізти через паркан, щоб відкрити хвіртку, невідомі навели на нього зброю з лазерним цілевказівником і пригрозили відкрити вогонь на ураження. Водночас у вікнах будинку перебували двоє озброєних автоматами бійців СБУ, а сам Дука вийшов до вікна другого поверху з пістолетом у руках.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід Сергію Дуці. Його відправили під варту з альтернативою внесення застави у сумі 65 мільйонів гривень.У разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені процесуальні обов’язки.

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