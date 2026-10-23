З Німеччини екстрадували прикордонника: підозрюють у вбивстві чоловіка на Одещині. Фото

В Україну екстрадували військовослужбовця Державної прикордонної служби, якого підозрюють в умисному вбивстві чоловіка на Одещині. За даними слідства, у липні 2024 року прикордонник застрелив затриманого, який намагався незаконно перетнути кордон із Молдовою.

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Після цього підозрюваний сам незаконно виїхав з України та переховувався в Німеччині. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Як сталася стрілянина на Одещині

За даними слідства, 14 липня 2024 року на Одещині прикордонники зупинили таксі, у якому перебували четверо військовослужбовців. Вони залишили навчальну частину та прямували до кордону з Молдовою, який планували незаконно перетнути пішки.

Автомобіль зупинили приблизно за 15 км від кордону. Двоє пасажирів спробували втекти. Одного з них затримали, а за другим продовжили переслідування.

Затриманий залишився під наглядом прикордонника, якому колега передав свій табельний пістолет. За версією слідства, військовослужбовець вистрілив у затриманого, хоча той не становив загрози життю чи здоров’ю інших людей.

Від отриманих поранень чоловік загинув на місці.

Після вбивства прикордонник виїхав до Німеччини

Через кілька днів після інциденту військовослужбовець незаконно перетнув державний кордон України та виїхав до Німеччини.

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За процесуального керівництва Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону йому заочно повідомили про підозру в умисному вбивстві та перевищенні службових повноважень. Кваліфікація правопорушень – ч. 1 ст. 115 та ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України.

Після оголошення підозрюваного в міжнародний розшук його екстрадували в Україну.

Підозрюваного взяли під варту

19 жовтня 2026 року чоловіка передали українській стороні на кордоні з Польщею.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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Санкції статей, за якими військовослужбовцю повідомили про підозру, передбачають до 15 років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZ.UA, з Румунії до України екстрадували підозрюваного, який вимагав у потерпілого 1 млн доларів США із погрозою насильства щодо нього та членів його сім'ї. Чоловік фігурував у сюжеті журналіста Михайла Ткача "Батальйон Монако" як один з українців, які в період повномасштабного вторгнення РФ в Україну розважаються в Куршавелі.