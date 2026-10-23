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З Німеччини екстрадували прикордонника: підозрюють у вбивстві чоловіка на Одещині. Фото

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 хв
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З Німеччини екстрадували прикордонника: підозрюють у вбивстві чоловіка на Одещині. Фото
Після вбивства прикордонник виїхав до Німеччини. Джерело: https://gp.gov.ua

В Україну екстрадували військовослужбовця Державної прикордонної служби, якого підозрюють в умисному вбивстві чоловіка на Одещині. За даними слідства, у липні 2024 року прикордонник застрелив затриманого, який намагався незаконно перетнути кордон із Молдовою.

Після цього підозрюваний сам незаконно виїхав з України та переховувався в Німеччині. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Як сталася стрілянина на Одещині

За даними слідства, 14 липня 2024 року на Одещині прикордонники зупинили таксі, у якому перебували четверо військовослужбовців. Вони залишили навчальну частину та прямували до кордону з Молдовою, який планували незаконно перетнути пішки.

Автомобіль зупинили приблизно за 15 км від кордону. Двоє пасажирів спробували втекти. Одного з них затримали, а за другим продовжили переслідування.

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Затриманий залишився під наглядом прикордонника, якому колега передав свій табельний пістолет. За версією слідства, військовослужбовець вистрілив у затриманого, хоча той не становив загрози життю чи здоров’ю інших людей.

Від отриманих поранень чоловік загинув на місці.

З Німеччини екстрадували прикордонника: підозрюють у вбивстві чоловіка на Одещині. Фото

З Німеччини екстрадували прикордонника. Джерело: https://gp.gov.ua

Після вбивства прикордонник виїхав до Німеччини

Через кілька днів після інциденту військовослужбовець незаконно перетнув державний кордон України та виїхав до Німеччини.

За процесуального керівництва Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону йому заочно повідомили про підозру в умисному вбивстві та перевищенні службових повноважень. Кваліфікація правопорушень – ч. 1 ст. 115 та ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України.

Після оголошення підозрюваного в міжнародний розшук його екстрадували в Україну.

Підозрюваного взяли під варту

19 жовтня 2026 року чоловіка передали українській стороні на кордоні з Польщею.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Санкції статей, за якими військовослужбовцю повідомили про підозру, передбачають до 15 років позбавлення волі.

З Німеччини екстрадували прикордонника: підозрюють у вбивстві чоловіка на Одещині. Фото

З Німеччини екстрадували прикордонника. Джерело: https://gp.gov.ua

Як повідомляв OBOZ.UA, з Румунії до України екстрадували підозрюваного, який вимагав у потерпілого 1 млн доларів США із погрозою насильства щодо нього та членів його сім'ї. Чоловік фігурував у сюжеті журналіста Михайла Ткача "Батальйон Монако" як один з українців, які в період повномасштабного вторгнення РФ в Україну розважаються в Куршавелі.

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