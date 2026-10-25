Їхали до Словаччини: на Закарпатті прикордонники виявили контрабандні сигарети у вантажному потязі. Фото

На Закарпатті під час перевірки вантажного потяга, який прямував до Словаччини, прикордонники виявили 4000 пачок сигарет без марок акцизного податку України. Вантаж перевіряли на пункті пропуску "Павлово".

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Про це повідомила Державна прикордонна служба України в офіційному Telegram-каналі. До огляду залучили прикордонників Чопського загону та оперативних співробітників.

Потяг сполученням "Ужгород – Матьовце" перевозив 45 вагонів залізорудних котунів. Сигарети, приховані від контролю, знайшли під час перевірки одного з вагонів.

Огляд потяга триває. Прикордонники встановлюють усі обставини правопорушення.

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Раніше OBOZ.UA повідомляв, що на Одещині прикордонники зупинили вантажівку, у причепі якої серед палетів із молоком сховалися десятеро чоловіків. Вони намагалися незаконно потрапити до Молдови, заплативши за переправлення від $3 тис. до $15 тис. кожен.

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Також OBOZ.UA писав, що на Буковині прикордонники виявили 1400 упаковок іноземних вітамінів, захованих у підлозі автомобіля. Товар намагалися незаконно ввезти через пункт пропуску "Порубне", а його попередню вартість оцінили у 1,4 млн грн.