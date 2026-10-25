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Їхали до Словаччини: на Закарпатті прикордонники виявили контрабандні сигарети у вантажному потязі. Фото

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read1 хв
153
Їхали до Словаччини: на Закарпатті прикордонники виявили контрабандні сигарети у вантажному потязі. Фото
У одному з вагонів виявили 4000 пачок сигарет. Джерело: Колаж OBOZ.UA

На Закарпатті під час перевірки вантажного потяга, який прямував до Словаччини, прикордонники виявили 4000 пачок сигарет без марок акцизного податку України. Вантаж перевіряли на пункті пропуску "Павлово".

Про це повідомила Державна прикордонна служба України в офіційному Telegram-каналі. До огляду залучили прикордонників Чопського загону та оперативних співробітників.

Потяг сполученням "Ужгород – Матьовце" перевозив 45 вагонів залізорудних котунів. Сигарети, приховані від контролю, знайшли під час перевірки одного з вагонів.

Їхали до Словаччини: на Закарпатті прикордонники виявили контрабандні сигарети у вантажному потязі. Фото

Прикордонники виявили 4000 пачок сигарет без акцизних марок. Джерело: ДПСУ

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Їхали до Словаччини: на Закарпатті прикордонники виявили контрабандні сигарети у вантажному потязі. Фото

У потязі, що прямував до Словаччини, знайшли нелегальні сигарети. Джерело: ДПСУ

Огляд потяга триває. Прикордонники встановлюють усі обставини правопорушення.

Їхали до Словаччини: на Закарпатті прикордонники виявили контрабандні сигарети у вантажному потязі. Фото

Сигарети перевозили у вагонах із залізорудними котунами. Джерело: ДПСУ

Їхали до Словаччини: на Закарпатті прикордонники виявили контрабандні сигарети у вантажному потязі. Фото

Сигарети приховали у вантажі залізорудних котунів. Джерело: ДПСУ

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що на Одещині прикордонники зупинили вантажівку, у причепі якої серед палетів із молоком сховалися десятеро чоловіків. Вони намагалися незаконно потрапити до Молдови, заплативши за переправлення від $3 тис. до $15 тис. кожен.

Також OBOZ.UA писав, що на Буковині прикордонники виявили 1400 упаковок іноземних вітамінів, захованих у підлозі автомобіля. Товар намагалися незаконно ввезти через пункт пропуску "Порубне", а його попередню вартість оцінили у 1,4 млн грн.

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