Європейський суд із прав людини оприлюднив рішення у справі Гандзюк: хто отримає компенсацію

Європейський суд із прав людини 5 листопада оприлюднив рішення у справі "Гандзюк та інші проти України", яка стосується вбивства громадської активістки, в.о. керівника справами виконавчого комітету Херсонської міськради Катерини Гандзюк. Суд встановив порушення права на життя та свободу вираження поглядів і постановив виплатити родині загиблої 80 тисяч євро компенсації моральної шкоди.

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Про це йдеться в рішенні ЄСПЛ, оприлюдненому на сайті Суду. Окрім компенсації моральної шкоди, Україна має відшкодувати заявникам 4 тисячі євро судових витрат.

Суд одноголосно визнав заяву прийнятною та встановив порушення статті 2 (право на життя) і статті 10 (свобода вираження поглядів) Європейської конвенції з прав людини.

Хто отримає компенсацію

ЄСПЛ постановив виплатити відшкодування моральної шкоди трьом заявникам:

40 тисяч євро спільно першому та другому заявникам – батькам Катерини Гандзюк, Віктору та Надії;

40 тисяч євро третьому заявнику – чоловікові Катерини, Сергію Денисову.

Ще 4 тисячі євро Україна має сплатити на покриття судових витрат.

Що встановив ЄСПЛ

Суд наголосив, що Катерина Гандзюк була відомою громадською активісткою, яка викривала факти корупції, критикувала регіональну владу та правоохоронні органи, а також розслідувала напади на журналістів і громадських діячів.

"Матеріали, які є в розпорядженні Суду, свідчать про те, що напад був безпосередньо пов’язаний із її діяльністю. Цей напад становив крайню форму втручання у свободу вираження поглядів пані Гандзюк", – йдеться у рішенні ЄСПЛ.

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За висновком ЄСПЛ, напад на неї був заздалегідь спланованою та проплаченою операцією, метою якої було змусити активістку замовкнути. Суд встановив переконливий зв’язок між нападом та зловживанням публічною владою, що покладає відповідальність за порушення Конвенції на Україну.

Окремо ЄСПЛ визнав неефективним розслідування в частині перевірки можливої причетності до нападу інших посадовців Херсонщини. Суд також зазначив, що насильство проти Гандзюк мало серйозний стримувальний ефект для публічних дискусій про корупцію та зловживання владою, оскільки могло залякати інших журналістів, активістів і представників громадянського суспільства.

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"Пані Гандзюк не була просто приватною особою, яка випадково висловила політичні погляди. Вона була відомою громадською активісткою та представницею громадського контролю, яка регулярно викривала ймовірні факти корупції, критикувала регіональну владу й правоохоронні органи", – йдеться у рішенні ЄСПЛ.

Як повідомляв OBOZ.UA:

На громадську активістку, в.о. керівника справами виконавчого комітету Херсонської міськради Катерину Гандзюк напали 31 липня 2018 року, обливши концентрованою сірчаною кислотою. Активістка перенесла кілька операцій, але 4 листопада вона померла у лікарні.

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Спершу кримінальне провадження було зареєстровано за ч. 4 ст. 296 КК України (Хуліганство). Після смерті Гандзюк поліція перекваліфікувала справу на закінчене умисне вбивство.

У грудні 2020 року на волю вийшов фігурант справи Ігор Павловський, який отримав умовний термін за приховування злочину. Крім того, на волі опинився свідок у справі Гандзюк Валерій Одинцов, водій Павловського. Він уклав угоду зі слідством.

26 червня 2023 року Дніпровський райсуд столиці оголосив вирок Владиславу Мангері та Олексію Левіну, яких обвинувачували в організації нападу на Катерину Гандзюк. Вони обидва отримали по 10 років ув'язнення. Суд над ними тривав понад три роки.