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"Якщо є докази злочинів": Ігор Чаленко пояснив, чому антикорупційні органи не можуть бути недоторканними

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read2 хв
884
"Якщо є докази злочинів": Ігор Чаленко пояснив, чому антикорупційні органи не можуть бути недоторканними
Антикорупційні органи не можуть бути недоторканними. Джерело: РБК Україна

Уже третій день інформаційний простір обговорює новий гучний кейс від НАБУ та САП. Експерти сперечаються, чому операцію провели саме зараз, чи законним було оприлюднення записів і якими будуть наслідки чергового загострення між силовими органами.

Про це пише "Фокус" з посиланням на політичного експерта Ігоря Чаленко. На його думку, за цими дискусіями суспільство ризикує втратити з поля зору значно важливіші питання.

Експерт наголошує: розслідування тяжких злочинів не можна зупиняти ні через війну, ні через високі посади підозрюваних, ні через їхні політичні зв'язки.

"Якщо є докази злочинів, винні повинні відповідати перед законом. Це правило має бути однаковим для всіх", – зазначає Чаленко.

Водночас, продовжує він, суспільство має право знати всю історію справи, про яку йдеться. Коли почалося розслідування, які рішення ухвалювали слідчі, чи були спроби закрити провадження і хто, якщо так, за цим стояв – без відповідей на ці запитання, на думку експерта, важко зрозуміти, що відбувалося насправді.

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Не менш важливо, вважає Чаленко, дати оцінку й діям самих НАБУ та САП. Він порушує питання, чи дотримувалися антикорупційні органи закону під час розслідування, чи можна було зупинити злочини раніше і хто відповідатиме, якщо правоохоронці мали достатньо доказів, але дозволяли протиправній діяльності тривати.

"Антикорупційні органи не можуть бути недоторканними. Вони також повинні проходити незалежні перевірки та звітувати перед суспільством", – переконаний експерт. За його словами, гучні презентації, оприлюднення записів і резонансні обшуки не можуть замінити чесної оцінки роботи самих органів.

Окремо Чаленко звертає увагу на кримінальні провадження щодо керівників антикорупційних органів. Він ставить запитання про стан справ, що стосуються представників НАБУ і САП, цікавиться, чому одну з них закрили слідчі ДБР, і чи не чинився тиск на тих, хто проводив ці розслідування.

На переконання експерта, усі ці справи потребують незалежної перевірки – і проводити її мають люди, не залежні від жодної зі сторін конфлікту.

Головну ж загрозу Чаленко вбачає в підриві довіри суспільства до держави. Коли правоохоронні органи постійно конфліктують між собою, а навколо найвищих посадовців виникають нові скандали та підозри, людям дедалі складніше зрозуміти, кому можна довіряти. Звідси, на його думку, постає питання до всієї системи влади: як забезпечити стабільну роботу держави, коли всередині самої системи триває протистояння.

"Потрібно нарешті відповісти на головне запитання: як зробити так, щоб правоохоронні органи справді захищали суспільство, діяли за законом і не ставали учасниками політичних протистоянь?" – резюмує експерт.

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Війна в УкраїніНаціональне антикорупційне бюро України (НАБУ)Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП)Державне бюро розслідувань (ДБР)розслідуванняЗаконодавство
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