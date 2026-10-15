Випитував інформацію у клієнтів: СБУ затримала таксиста, який коригував обстріли Краматорська. Фото

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
"Я майстер укладання угод": Трамп назвав Байдена винним у війні в Україні і пояснив, чому не називає Путіна диктатором. Відео"Я майстер укладання угод": Трамп назвав Байдена винним у війні в Україні і пояснив, чому не називає Путіна диктатором. Відео"Лікарі боролися за її життя": чоловік Ірини Федишин уперше розповів, що сталося зі співачкою та їхньою донечкою, яка померла"Лікарі боролися за її життя": чоловік Ірини Федишин уперше розповів, що сталося зі співачкою та їхньою донечкою, яка померлаМама зомліла, а труну провели оплесками: як у Києві попрощалися з Олександром "Венею" Венедчуком під звуки вибухів. Фото, відеоМама зомліла, а труну провели оплесками: як у Києві попрощалися з Олександром "Венею" Венедчуком під звуки вибухів. Фото, відеоІлюстрація - посилка TemuВ Україні ухвалили новий податок на посилки з Temu та AliExpress: які покупки подорожчають і колиДе дивитися Дюбуа – Вордлі 2: дата та час початку, на якому каналі трансляція боюДе дивитися Дюбуа – Вордлі 2: дата та час початку, на якому каналі трансляція боюУкраїнський льотчик збив російську "Герань-4" під час атаки на захід України: момент потрапив на відеоУкраїнський льотчик збив російську "Герань-4" під час атаки на захід України: момент потрапив на відеоЗеленський відповів, чи може Україна перемогти в війні з Росією без допомоги США. ВідеоЗеленський відповів, чи може Україна перемогти в війні з Росією без допомоги США. ВідеоУ центрі Києва російський дрон впав біля житлових будинків: кількість постраждалих збільшилась до шести. Фото та відеоУ центрі Києва російський дрон впав біля житлових будинків: кількість постраждалих збільшилась до шести. Фото та відеоУ мережі повідомляють про збій у роботі Резерв+: що робити, якщо зупинить ТЦКУ мережі повідомляють про збій у роботі Резерв+: що робити, якщо зупинить ТЦК96-річна Ліна Костенко в новому яскравому вбранні посміялася над росіянами в компанії близьких друзів. Фото96-річна Ліна Костенко в новому яскравому вбранні посміялася над росіянами в компанії близьких друзів. Фото

Випитував інформацію у клієнтів: СБУ затримала таксиста, який коригував обстріли Краматорська. Фото

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read1 хв
icon 558
Випитував інформацію у клієнтів: СБУ затримала таксиста, який коригував обстріли Краматорська. Фото
Таксист коригував обстріли Краматорська. Джерело: СБУ

Співробітники Служби безпеки України затримали ще одного агента російської воєнної розвідки (ГРУ), який коригував обстріли окупантами Краматорська Донецької області. Колаборантом виявився завербований ворогом місцевий таксист.

Зокрема, його цікавили пункти зосередження особового складу і техніки українських військ, а також ключові електропідстанції міста. Про це повідомили в Службі безпеки України.

Що відомо

Зловмисником виявився таксист із Краматорська. Зазначається, що окупанти залучили чоловіка, щоб уразити пункти зосередження особового складу і техніки українських військ.

 

Зловмисник коригував обстріли окупантами Краматорська.Джерело: СБУ
Читайте також
Надія ДанищукНадія Данищук
icon 6,2 т.
Намагався активувати 148 "Старлінків" для армії РФ: СБУ затримала агента ФСБ. Фото
icon 6,2 т.
Намагався активувати 148 "Старлінків" для армії РФ: СБУ затримала агента ФСБ. Фото
Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
icon 1,0 т.
На Одещині дев’ять працівників ТЦК засудили за утримання та застосування сили щодо чоловіків під час мобілізації: які вироки отримали
icon 1,0 т.
На Одещині дев’ять працівників ТЦК засудили за утримання та застосування сили щодо чоловіків під час мобілізації: які вироки отримали
Даниїл БорщДаниїл Борщ
icon 1,0 т.
Сімейний "бізнес" по-одеськи: в Україні викрили нові схеми переправлення чоловіків за кордон. Фото
icon 1,0 т.
Сімейний "бізнес" по-одеськи: в Україні викрили нові схеми переправлення чоловіків за кордон. Фото

Окрім того, таксист мав скоригувати серію ударів по ключових електропідстанціях, щоб знеструмити прифронтове місто і залишити його без опалення та водопостачання.

Для виконання "завдань" ворога зловмисник на власному авто об’їжджав Краматорськ під виглядом роботи у таксі та фіксував розташування "потрібних" об’єктів. Також паралельно з цим агент завуальовано випитував відповідну інформацію у своїх клієнтів, видаючи себе за співрозмовника з проукраїнською позицією.

У поле зору окупантів таксист потрапив через власні антиукраїнські коментарі в Telegram-каналах.

"В одному з таких чатів на нього вийшов "зв’язковий" і запропонував увійти до агентурного апарату воєнної розвідки РФ", – йдеться в матеріалі.

Листування таксиста з окупантами.Джерело: СБУ

Що загрожує зловмиснику

Зловмисника затримали за місцем проживання, коли він готував до відправлення ворогу нову порцію координат. Під час обушків у його вилучено комп’ютерну техніку і смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Нині агент перебуває під вартою без права внесення застави. За вчинене йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що співробітники Служби безпеки України затримали двох чоловіків, які коригували удари ворога по Дніпру та Слов'янську. Фігуранти діяли окремо та були виявлені на початку їхньої шпигунської активності. Зловмисникам загрожує довічне перебування під вартою.

Схожі теми
державна зрадаВійна в УкраїнізрадникколаборантРосія - країна-агресор
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись