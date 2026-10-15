Випитував інформацію у клієнтів: СБУ затримала таксиста, який коригував обстріли Краматорська. Фото

Співробітники Служби безпеки України затримали ще одного агента російської воєнної розвідки (ГРУ), який коригував обстріли окупантами Краматорська Донецької області. Колаборантом виявився завербований ворогом місцевий таксист.

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Зокрема, його цікавили пункти зосередження особового складу і техніки українських військ, а також ключові електропідстанції міста. Про це повідомили в Службі безпеки України.

Що відомо

Зловмисником виявився таксист із Краматорська. Зазначається, що окупанти залучили чоловіка, щоб уразити пункти зосередження особового складу і техніки українських військ.

Зловмисник коригував обстріли окупантами Краматорська. Джерело: СБУ

Окрім того, таксист мав скоригувати серію ударів по ключових електропідстанціях, щоб знеструмити прифронтове місто і залишити його без опалення та водопостачання.

Для виконання "завдань" ворога зловмисник на власному авто об’їжджав Краматорськ під виглядом роботи у таксі та фіксував розташування "потрібних" об’єктів. Також паралельно з цим агент завуальовано випитував відповідну інформацію у своїх клієнтів, видаючи себе за співрозмовника з проукраїнською позицією.

У поле зору окупантів таксист потрапив через власні антиукраїнські коментарі в Telegram-каналах.

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"В одному з таких чатів на нього вийшов "зв’язковий" і запропонував увійти до агентурного апарату воєнної розвідки РФ", – йдеться в матеріалі.







Листування таксиста з окупантами. Джерело: СБУ

Що загрожує зловмиснику

Зловмисника затримали за місцем проживання, коли він готував до відправлення ворогу нову порцію координат. Під час обушків у його вилучено комп’ютерну техніку і смартфон із доказами роботи на ворога.

Головні історії дня

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Нині агент перебуває під вартою без права внесення застави. За вчинене йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що співробітники Служби безпеки України затримали двох чоловіків, які коригували удари ворога по Дніпру та Слов'янську. Фігуранти діяли окремо та були виявлені на початку їхньої шпигунської активності. Зловмисникам загрожує довічне перебування під вартою.